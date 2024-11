Pallanuoto. La Rari Nantes Savona batte Trieste e la fatica, guizzo finale in terra giuliana (10-11)

Non è stata una partita facile per la Rari Nantes Savona in quel di Trieste.

Come da attese i biancorossi hanno dovuto raccogliere ogni stilla dal serbatoio delle energie fisiche e mentali, arrivati al culmine della lunga serie di impegni nel cuore dell’autunno.

Eppure, anche oggi, la squadra di Angelini è riuscita ad avere la maglio, rientrando a Savona con l’intero bottino in palio.

La sfida è stata tiratissima per la quasi totalità dei quattro tempi, con Trieste molto accorta in difesa e capace in ripartenza a creare i giusti grattacapi ai biancorossi.

Nel finale di gara, però, il pedigree dei big savonesi è uscito fuori, con i gol di Bruni (una grande rovesciata), Figlioli e Rizzo. E’ la zampata decisiva, a nulla valgono infatti le ultime due marcature giuliane.

La Rari rientra in Liguria con i tre punti e l’aggancio momentaneo in testa a Recco e Brescia.

Ora il prossimo appuntamento in calendario è fissato martedì sera, per l’ultimo impegno del girone di Champions contro l’Olympiakos. Damonte e compagni, si sa, sono già qualificati, ma battere i greci garantirebbe il primo posto all’interno del raggruppamento.



PALLANUOTO TRIESTE 10 - 11 RN SAVONA

(Parziali: 2-3, 2-2, 4-3, 2-3)

PALLANUOTO TRIESTE: D. Lazovic, D. Podgornik, R. Petronio, N. Pavic, L. Marziali (2), T. Sedlmayer (1), E. Manzi, M. Mezzarobba (1), A. Razzi, V. Draskovic (4), R. Liprandi, A. Mladossich (2), P. Oliva, F. Casavola.

Allenatore: Daniele Mirarchi.

RN SAVONA: G. Nicosia, N. Rocchi, L. Damonte (2), P. Figlioli (2), D. Occhione (1), V. Rizzo (1), D. Merkulov (1), L. Bruni (1), B. Erdelyi, M. Guidi (1), A. Patchaliev (2), A. Gullotta, N. Da Rold, T. Cora.

Allenatore: Alberto Angelini.

ARBITRI: Calabrò e Nicolosi.