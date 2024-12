Calcio. Pontelungo d'alta scuola, la doppietta di Sfinjari e il gol di Chariq stendono il Millesimo

PONTELUNGO - MILLESIMO 3-0 (10' rig. e 16' Sfinjari, 74' Chariq)



45' saranno cinque i minuti di recupero

43' Salvatico per Delgado, chiude i cambi Macchia

40' esce un grande Delfino, esce Ciravegna

39' Pontelungo d'alta scuola! Sombrero di Sfinjari su Ndiaye, lancio d'esterno per Rocca che dai 40 metri centra la traversa a Conde battuto. Applausi a scena aperta dalle tribune del Riva

36' Macchia sceglie Benzo e Pregliasco, escono Piana e Villar

35' Corciulo per Calandrino, nuovo cambio granata

33' Delgado sull'esterno della rete, rimessa dal fondo per il Pontelungo

29' RIPARTENZA DA MANUALE PER IL PONTELUNGO, DELFINO INESAURIBILE REGALA UN ASSIST PERFETTO PER CHARIQ, IL NEOENTRATO NON SBAGLIA, TRIS GRANATA

27' Chariq per Guardone nel Pontelungo, Sata per Bogarin nel Millesimo

21' Punizione tagliata di Guardone attento Conde

20' Zanardini richiama Pollero, dentro Rocca

19' monumentale Breeuwer sul colpo di testa di Delgado, Millesimo sempre preicoloso dai calci piazzati

18' fasi molto confuse del match, il gioco resta continuamente spezzettato, ammonito anche Calandrino

18' Kartal chiede contegno negli insulti da parte della tifoseria del Pontelungo, senza che si scada nella discriminazione, ci pensa Zanardini con forza a raffreddare gli animi. Si riprende a giocare

16' ammonito Sfinjari

8' un cambio per parte, Asteggiante per Ardissone nel Pontelungo, Salvatico per Youri Vittori nel Millesimo.

5' il Millesimo parte forte in questo avvio, l'obiettivo è di tentare di riaprire quanto prima la partita

1' si riparte!



SECONDO TEMPO

49' squadre negli spogliatoi, 2-0 per il Pontelungo

47' ammonito Delgado

45' ammoniti Villar e Bolia, saranno tre i minuti di recupero

42' ammonito Delfino

41' affina la mira Villar, Breeuwer si distende al meglio deviando in corner

39' piattone mancino di Marquez, il centrocampista corre verso il pallone impattando al meglio, la sfera scende con un attimo di ritardo rispetto alla traversa di Conde

35' gamba ad altezza volto di Brignone su Bolia, tacchetti ad altezza del volto, il terzino destro a terra. Dopo tre minuti di interruzione si riprende con un calcio di punizione del Millesimo

30' grande occasione per Di Mattia per riaprire i giochi. Il centrale non deve nemmeno saltare per impattare di testa, traiettoria schiacciata, il rimbalzo si eleva di un palmo oltre la traversa

21' punizione a giro di Villar, il destro si chiude troppo rispetto allo specchio di Breeuwer

16' ANCORA SFINJARI! LA SPECIALITA' DELLA CASA, SCATTO SUL FINO DEL FUORIGIOCO E CONCLUSIONE SUL PALO LUNGO, INIZIO DA INCORNICIARE PER GLI INGAUNI

10' PONTELUNGO IN VANTAGGIO! RIGORE TRASFORMATO DA SFINJARI, DETERMINANTE L'INTERVENTO DELL'ASSISTENTE BERNARDINI CHE HA SEGNALATO IL FALLO ALL'INTERNO DELL'AREA DI RIGORE

6' Delfino a terra, colpo al volto per l'esterno granata

4' Bogarin forte sul primo palo, ottimo il riflesso di Breeuwer

1' si parte!

PRIMO TEMPO



PONTELUNGO: Breeuwer, Bolia, Calcagno, Farinazzo, Calandrino, Pollero, Delfino, Marquez, Ardissone, Sfinjari, Guardone.

A disposizione: Ghiozzi, Gerini, Fazio, Corciulo, Chariq, Ciravegna, Rocca, Asteggiante, Bovio.

Allenatore: Zanardini



MILLESIMO: Conde, Cigliutti, Brignone, Di Mattia, Ndiaye, A. Vittori, Facello, Piana, Delgado, Villar, Bogarin.

A disposizione: Casanova, Bove, Benzo, Pregliasco, Sata, Enzi, Y. Vittori, Salvatico.

Allenatore: Macchia



Arbitro: Kartal di Imperia

Assistenti: Bernardini e Ingenito di Genova