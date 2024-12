Calcio, Promozione. Non mancano le sfide incrociate tra le savonesi, Pontelungo - Millesimo big match di giornata

E’ arrivato dicembre anche per il girone A di Promozione, il momento chiave per incamerare più punti possibili per affrontare nel migliore dei modi la sosta natalizia.

Tanti i confronti diretti tra le squadre del nostro territorio.

Si parte da Albissole - Bragno: i biancoverdi di Ferraro puntano a continuare la risalita, ma i ceramisti vogliono archiviare immediatamente la brutta trasferta con il Little James che, alle 15:00, sfiderà al Corrent la capolista Carcarese.

Al Merlo il Ceriale testerà il livello di ripresa del Legino, mentre si profila big match di giornata Pontelungo - Millesimo all’”Annibale Riva”, rispettivamente terza e quinta forte del campionato.

Gara delicata per il Finale a Genova, contro il San Cipriano: una vittoria rilancerebbe i giallorossi di Brignoli, una sconfitta li farebbe scivolare in zona playout.