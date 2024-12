Calcio a 7. Al 1° Torneo delle Stelle (ANSMeS) si impongono gli Over 40 Team

Organizzato dal Delegato Regionale Roberto Pizzorno in collaborazione con il Comitato Provinciale ANSMes Savona presieduto da Francesco Ciocca si è svolto nella serata di giovedì 28 scorso, a partire dalle 20.00 sul campo "C. Rondoni" di via delle Trincee, un interessante triangolare di calcio a 7 giocatori integrato all'interno del progetto nazionale "Inclusione Sociale". Le 3 squadre partecipanti si sono affrontate in gare di 2 tempi da 20 minuti, risultate piacevoli e ricche di gol. Il bel tempo ha favorito l'evento, con estrema gioia degli atleti presenti tra cui i primi classificati : gli Over 40 Veterani dello Sport che hanno giostrato sotto la direzione tecnica del commissario tecnico Felicino Vaniglia (una sconfitta in due anni, due titoli nazionali e 4 tornei vinti su 4, nel carniere). La simpatica premiazione che ha visto all'opera i 3 giovani valletti Giacomo, Alessandro e Lorenzo è partita con la consegna di un riconoscimento Ansmes ai capitani Bisio, Frosio e Puddu nonché all'arbitro ufficiale Giuliano Sorrenti, per arrivare al trofeo alzato da Barone e compagni. Soddisfatto il presidente Ciocca che ha ringraziato i protagonisti per l'adesione e i gestori dell'Open Sports Savona . Ora l'attenzione è rivolta al Convegno previsto per l'11 dicembre nella Sala Speranza di Sport e Salute in via Montenotte 2 Dalle ore 17.00 dal titolo " Lo Sport come strumento di Inclusione Sociale delle Persone". Relatori: Roberto Pizzorno- giornalista, delegato regionale Ansmes Liguria, Francesco Rossello assessore allo sport comune di Savona, Sandro Boraschi commissario tecnico Fipe settore paralimpico, Edo Pampuro coreografo formatore nazionale Libertas e Fids paralimpico, Carlo Delfino, medico sportivo. Modera l'incontro la giornalista e stellata Laura Sicco.