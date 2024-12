Pallavolo: straordinario weekend per le formazioni giovanili della Mazzucchelli, tutte vittore per 3-0

Nuovo weekend pieno di emozioni, quello trascorso per le squadre della Mazzucchelli Sanremo. La Conad City Mazzu travolge in casa il Nova Volley nel campionato Under 14 femminile per 3-0 (25/13 - 25/9 - 25/21). Coach Spataro “Esordio casalingo estremamente convincente, sono soddisfatto del lavoro che stiamo facendo”.

Nell'Under 18 femminile la T-Suki Mazzu con vince in trasferta 3-0 sul Bordivolley (25/14 - 25/21 - 25/20). Bici Sport Mazzu, nel campionato Under 15 naschile vince 3-0 ad Andora sul Gabbiano (25/16 - 25/9 - 25/10). Netto 3-0 anche per l’ORP Mazzu sul PizzaExpress NLP (25/18 - 25/12 - 25/18) e stesso risultato per la Mazzucard, che vince in casa contro il BordiVolley nel campionato Under 16 Femminile (25/23 - 25/16 - 25/5).

Grinta, tecnica e un grande spirito di squadra hanno fatto brillare la Mazzucchelli, dimostrando i valori in campo: "Un applauso speciale a tutti gli atleti - dicono dalla società matuziana - che hanno dato il massimo, e un grazie immenso ai nostri tifosi, sempre pronti a sostenerci con il loro calore. Continuiamo così, con la voglia di crescere e migliorare ancora".

Prossimi appuntamenti:

- Albenga Blu vs. ORP Mazzu - 5/12 ad Albenga

- BordiVolley vs. T-Suki Mazzu - 6/12 al Palasport di Bordighera

- Nova Volley vs. Mazzucard - 7/12 al Palasport Comunale di San Lorenzo al Mare

- T-Suki Mazzu vs. Finalmaremola - 9/12 a Villa Cittera