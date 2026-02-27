Volley Team Finale | Imperia incorona l'Under 19, è primo posto nel campionato territoriale

Domenica mattina scorsa, a Imperia, i ragazzi guidati da coach Andrea Paroli e coach Nicolò Visca hanno conquistato il titolo di Campioni Territoriali.

La formazione Under 19 Maschile della Sezione Pallavolo della Polisportiva del Finale chiude così un campionato straordinario, concluso a quota 29 punti. Un percorso quasi impeccabile: tutte vittorie per 3-0, ad eccezione di un’unica gara, vinta comunque per 3-2 sul campo della diretta concorrente.

La squadra ha affrontato la stagione con grande determinazione, mettendo in campo la crescita tecnica maturata anche grazie alla partecipazione ai campionati regionali di Serie D e Serie C. Il gruppo si è dimostrato solido e compatto: nonostante l’infortunio del capitano Luca Molinari, assente nelle ultime due gare, i ragazzi sono riusciti a ottenere due successi netti senza concedere nemmeno un set.

Questi i nomi dei nuovi campioni territoriali: Luca Molinari, Andrea Muscatiello, Riccardo Borrelli, Mattia Castiglia, Lorenzo Barla, Tommaso Labriola, Pietro Accate, Andrea Fazio, Samuele Gamba, Matteo Gallo, Lorenzo Torcello e Yuri Gualano.

Ora l’attenzione si sposta al 7 marzo, quando la squadra affronterà i quarti di finale contro il Volley Sant’Antonio.