Volley | Il futuro azzurro fa tappa in Liguria: Marco Mencarelli a caccia di talenti ad Arenzano

Sarò la Liguria ad ospitare la prossima tappa del direttore tecnico delle squadre nazionali giovanili femminili di pallavolo, con un appuntamento di altissimo profilo tecnico.

Lunedì 16 e martedì 17 febbraio, il PalaCorradi di Arenzano ospiterà infatti due intense sessioni di allenamento guidate da Marco Mencarelli, dt azzurro e figura di riferimento nel panorama internazionale. L'iniziativa, promossa dalla FIPAV nazionale, vedrà protagoniste le migliori giovani promesse del territorio regionale in un raduno finalizzato alla qualificazione e alla selezione dei talenti azzurri di domani.

L’evento non rappresenta solo una vetrina per le atlete, ma sarà una sorta di seminario a cielo aperto per l’intero movimento pallavolistico ligure. La Federazione ha infatti rivolto un invito aperto a tutti i tecnici della regione, chiamati a partecipare attivamente alle sedute per osservare da vicino le metodologie di lavoro del Club Italia. Un’occasione di aggiornamento che trasformerà il parquet di Arenzano in un laboratorio per la crescita professionale degli allenatori locali.

Il programma prevede il primo appuntamento lunedì pomeriggio, dalle 15:30 alle 18:30, mentre martedì si replica in mattinata, dalle 9:30 alle 12:30. Al termine di ogni sessione, Mencarelli e il suo staff saranno a disposizione dei presenti per un confronto diretto e un approfondimento sui temi emersi durante gli esercizi. Un momento di condivisione fondamentale per consolidare il legame tra la base del territorio e i vertici delle Nazionali, puntando dritto alla crescita della pallavolo in Liguria.