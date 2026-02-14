Volley femminile | Il Celle Varazze ha buon gioco, battuta Carcare 3-0 (FOTOGALLERY)

Come spesso accade, le biancorosse partono timorose e le esperte ospiti ne approfittano per portarsi avanti; si prospettava la solita gara, quando improvvisamente le ragazze di casa, sospinte dal numeroso pubblico, diventano incontenibili nei loro attacchi.

Rocamboleschi salvataggi e precise ricostruzioni permettono al Carcare di portarsi sul 19 a 13 e quindi la prospettiva di aggiudicarsi meritatamente il set, ma un inspiegabile blackout permette alle ospiti di fare ben sette punti consecutivi e riportarsi in vantaggio.

Le biancorosse tentano di rientrare in partita ma finiscono per perdere ai vantaggi 26 a 24.

Purtroppo per le valligiane questo passaggio a vuoto si ripercuote per il resto della partita, minando la loro già fragilità caratteriale, mentre le ragazze del Celle Varazze, fortificate dalla loro incredibile rimonta, non concedono praticamente più niente e finiscono per imporsi 25 a 19 e 25 a 21.

L'affiatamento fra centrali e palleggio rimane latente, il muro nonostante la buona scelta di tempo spesso è scomposto e utilizzato sovente per il mani fuori dalle avversarie, nota dolente anche i troppi attacchi mandati fuori e le battute sbagliate, questa somma di errori nel contesto di una partita e determinante per portare ad una sconfitta.

Fazio ci sta mettendo tutta la sua bravura, ma ci vuole il suo tempo, tecnicamente sono già cresciute molto, è sulla fragilità mentale che ci si deve lavorare parecchio.

Sono un gruppo giovanissimo su cui la società punta molto, bisogna solo dargli fiducia e il tempo di crescere.