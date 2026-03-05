Volley | Polizie Locali in campo verso l’Europa, in Val Bormida si è tenuto il primo raduno della Nazionale di pallavolo

Si è svolto nelle giornate del 2 e 3 marzo, tra Cairo Montenotte e Carcare, il primo raduno della Nazionale maschile di pallavolo targata ASPLI Polizie Locali. Un appuntamento che ha segnato ufficialmente l’avvio di un nuovo progetto sportivo capace di unire passione, spirito di servizio e orgoglio istituzionale legati al mondo delle Polizie locali.

Il raduno ha rappresentato il primo passo nel percorso di preparazione verso il prossimo Campionato USPE, in programma nel 2026 a Sofia, in Bulgaria.

Nel loro cammino internazionale la Nazionale affronterà inizialmente una gara in Francia: in caso di risultato positivo il percorso proseguirà proprio in Bulgaria, mentre in caso contrario la squadra volerà in Spagna per proseguire il proprio cammino. In ogni caso, l’esperienza rappresenterà un’importante occasione di crescita sportiva e di rappresentanza per le Polizie Locali italiane.

L’iniziativa ha suscitato grande interesse: sono state infatti 45 le domande di partecipazione arrivate da operatori provenienti da tutta Italia. Tra questi sono stati selezionati 15 atleti, chiamati a lavorare insieme per costruire identità di squadra, affiatamento e solidità tecnica.

Il primo raduno si è svolto proprio in Val Bormida, coinvolgendo le strutture della Scuola di Polizia Penitenziaria di Cairo Montenotte e quelle messe a disposizione dal Comune di Carcare, con il coordinamento della Pallavolo Carcare.

A questo primo appuntamento seguiranno altri due raduni, fondamentali per definire la rosa definitiva e preparare al meglio le sfide internazionali.

Gli atleti convocati arrivano da diverse regioni, a testimonianza di una Nazionale che rappresenta l’intero territorio italiano. Un plauso speciale è stato rivolto al collega proveniente dalla Sardegna, esempio concreto di dedizione e spirito di sacrificio per indossare la maglia azzurra.

Un sentito ringraziamento è stato infine rivolto al Generale Zito e al personale della Polizia Penitenziaria di Cairo Montenotte, che hanno reso possibile lo svolgimento degli allenamenti presso la propria caserma, oltre al Comune di Carcare per la disponibilità e al Liceo Calasanzio per gli spazi palestra messi a disposizione.