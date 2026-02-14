Volley | L'andorese Giorgia Pisano convocata nel Club Italia, il raduno per il Nord Est scatta il 9 marzo

La Federazione Italiana Pallavolo ha ufficializzato le convocazioni per il raduno del Club Italia del Nord Est, in programma da lunedì 9 marzo 2026 a Grumolo delle Abbadesse, in provincia di Vicenza. Lo stage di allenamento si concluderà quattro giorni più tardi e coinvolgerà un gruppo selezionato di atlete provenienti da diverse realtà del territorio.
Tra le ragazze convocate da Direttore Tecnico delle Attività Giovanili Femminili, il professor Marco Mencarelli, ci sarà anche una portacolori del comprensorio savonese: Giorgia Pisano.
La ragazza andorese milita infatti nel Certosa Volley, la formazione pavese che prende il nome dal monumento più iconico della città lombarda.
Ecco le convocazioni:
Sabrina Beorchia (ASD O.F.P. Azzurra R.D.R.)
Adriana Maria Ciomaga (Pallavolo Stra A.S.D.)
Matilde Enola Concolino (UYBA Volley SSDRL)
Asia Conte (Pallavolo Stra A.S.D.)
El Asraoui Yosra (ATA Trento Volley)
Vera Franchin (U.S.M.A. Un. Spor. Maria Ausil.)
Alisien Markart (A.S. Volano Volley)
Margherita Mino (Pallavolo Don Felice Colleoni)
Vittoria Mongelli (Amateursportverein SSV Bozen)
Francesca Ongaro (Busnago Volleyball Team ASD)
Giorgia Pisano (Certosa Volley ASD)
Veronica Rigamonti (UYBA Volley SSDRL)
Benedetta Rigon (ASD Schio Volley)
Jasmine Rizzardi (Pool Volley)
Giada Turini (Certosa Volley ASD)
Giulia Urban (A.S.D. Eurovolley School)
Lo staff tecnico
Il raduno sarà guidato da uno staff composto da:
Stefano De Sisto (1° Allenatore)
Matteo Dall’Angelo (2° Allenatore)
Michele Poletti (Assistente Allenatore)
Diletta Mazzola (Fisioterapista)
Andrea Cordenos (Preparatore Atletico)
Marco Mencarelli (Direttore Tecnico)
Gaetano Gagliardi (Tecnico Federale)
Alessio Di Iorio (Team Manager)