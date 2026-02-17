Volley | Serie D maschile, Carcare batte Santa Sabina, chiude in bellezza e punta alla poule promozione

Il Panificio Fragranze - Pallavolo Carcare archivia la prima fase del campionato di Serie D maschile con una netta prova di forza, superando i genovesi del Santa Sabina con un perentorio 3-0 (25-17, 25-19, 25-20). In un match durato poco più di un’ora, i valligiani hanno imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, approfittando dell'atteggiamento arrendevole degli ospiti. Coach Roberto Varano ha colto l'occasione per un ampio turnover, schierando chi finora aveva trovato meno spazio e ricevendo risposte eccellenti in termini di intensità e qualità del gioco, confermando la profondità della rosa biancorossa.

La superiorità dei padroni di casa è emersa soprattutto al centro: i centrali, innescati con precisione dal palleggio, hanno dominato la rete mettendo a segno palloni pesanti e risultando insuperabili in fase di muro. Nonostante una prova dignitosa, il Santa Sabina non è mai riuscito a mettere in discussione l'inerzia del match, subendo la costante pressione dei biancorossi. La vittoria suggella un percorso di crescita costante per il collettivo di Varano, capace di gestire i momenti chiave di ogni set con estrema lucidità.

Con questo successo, il Carcare chiude la prima parte della stagione al terzo posto, subito dietro Albisola e Imperia, e si prepara ora per la poule promozione. Nella seconda fase, i biancorossi affronteranno in gare di andata e ritorno le prime quattro classificate del girone di Levante. Come previsto dal regolamento federale, la squadra porterà in dote i punti maturati negli scontri diretti della fase precedente, partendo da una base solida per dare l'assalto al salto di categoria.