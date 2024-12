Mister Matteo Cocco ha sottolineato con una bella punta d'orgoglio la prestazione del Pietra Ligure vista all'Olmo - Ferro.

Una sottolineatura corretta vista la buona prestazione dei biancocelesti contro il Celle Varazze.

Difficile, quasi impossibile, per il tecnico utilizzare l'evidenziatore per alcuni fattori negativi, se non per alcune decisioni arbitrali che non sono piaciute all'entourage pietrese.