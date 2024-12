Rari Nantes Savona. I biancorossi sfiorano l'impresa con l'Olympiacos, Damonte: "Pesante avere dodici espulsioni contro una, ma abbiamo imposto il nostro gioco" (VIDEO)

E' stata una prestazione da top europea quella esibita ieri sera alla Zanelli dalla Rari Nantes Savona. Il +4 sull'Olympiacos, a pochi minuti dal termine, sembrava garantire la vittoria sui greci, sfumata però ai tiri di rigore.

A infastidire non poco pubblico e giocatori è stata soprattutto la direzione di gara, soprattutto per la gestione delle espulsioni (su tutte quella per brutalità di Pietro Figlioli).

Un gap numerico nei provvedimenti sottolineato anche da Luca Damonte, autore di una prestazione d'alta scuola, come il lob vincente disegnato nel primo quarto di gara.