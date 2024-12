La nota granata:

"È con immenso piacere che comunichiamo l'ingaggio di Roberto Seccafen, giocatore classe 2005, proveniente dal Millesimo e con un passato nelle giovanili di Vado e Savona.

Roberto è un giocatore talentuoso e professionale, in grado di giocare in diverse zone del campo grazie ad un buon mix di tecnica e potenza. Le sue qualità ben si combinano con quelle già presenti all'interno della rosa granata.

Non vediamo l'ora di vederti lottare per i nostri colori, benvenuto in famiglia"