Calciomercato. Gabriele Romano non è più un giocatore del Savona, l'attaccante è stato svincolato

E' stato un divorzio che si è consumato nel giro di pochissimi giorni quello tra Gabriele Romano e il Savona.

La mancata convocazione per la sfida contro la Bolzanetese, le motivazioni addotte da mister Cola nel post partita, fino ad arrivare alla separazione tra le parti avvenuta nella giornata odierna.

Da quanto filtra dal club biancoblu sarebbe stato il giocatore a chiedere di essere liberato, del resto in mattinata era comparsa sul profilo Instagram della punta classe 2002 (14 gol nella passata stagione, uno in quella attuale) una foto con la maglia dell'Albissole, sua ex squadra prima di indossare la casacca degli Striscioni.

Se ci sarà un ritorno tra le fila dei ceramisti sarà il tempo a dirlo, per ora Romano è ufficialmente libero e pronto ad accasarsi in una nuova squadra.