A La Spezia la 10a edizione della "Run for Children": applausi per Samuele Angelini e Vittoria Facco

Si è svolta a La Spezia la 10a edizione della "Run for Children", iniziativa con finalità benefiche organizzata dall'ASD Spezia Marathon DLF, che ha visto al via complessivamente oltre 1300 atleti.

Ancora una vittoria, la 4a consecutiva e la 6a complessiva, per Samuele Angelini, top runner in forza all'Atletica Arcobaleno Savona ed anche triathleta di livello internazionale tra le fila delle Fiamme Oro. Samuele ha impostato un ritmo molto sostenuto sin dall'inizio della gara con l'obiettivo di ritoccare il proprio record del percorso che si dipana su 5 km complessivi. Obiettivo raggiunto, in perfetta solitudine ma con grande grinta, per un crono di 14'25", 10 secondi in meno del precedente primato. Alle sue spalle ancora molto Arcobaleno, con Marco Zunino 8° nella classifica generale (e secondo tra gli Under 23) e Nicolò Reghin (11° in generale e 2° tra gli Under 23). E ad 16° posto, 2° tra gli juniores, troviamo anche Gabriele Di Vita.

In campo femminile consegue un risultato eccezionale la giovanissima Vittoria Facco, categoria Allieve. Grande speranza dell'atletica, con i colori Arcobaleno, e del triathlon (disciplina in cui ha già più volte vestito la maglia azzurra della Nazionale), Vittoria ha chiuso la gara in uno strabiliante 18.01, piazzandosi al 2° posto nella classifica generale, prevalendo su avversarie titolate, e conquistando una nettissima vittoria di categoria.