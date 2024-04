Calcio, Multedo Levante. Bazzigalupi al Chittolina ritrova i granata: "I miei han giocato senza paure, chiedo scusa se qualcuno si è risentito delle mie parole" (VIDEO)

Riuscire a piegare una squadra in grandissima forma come la Vadese rappresenta per il Multedo Levante una delle imprese più belle di questa stagione.

Il 3-0 del Chittolina puntella ulteriormente il secondo posto alle spalle dell'Albissole, seppur mister Bazzigalupi non crede di riuscire a porre il gap di cinque punti con il terzo posto, nonostante il calendario renda questa possiblità tutt'altro che remota.

L'allenatore genovese è voluto anche tornare sulle polemiche prepasquali, dopo il pareggio interno contro la Letimbro.