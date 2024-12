Natale sta arrivando e anche il Xmas Bowl a firma Pirates

Anche quest’anno infatti e più precisamente domenica 15 dicembre dalle ore 10.00 fino alle 16.30 circa, ci sarà la consueta festa, arrivata alla sua 18esima edizione, organizzata dai pirati nella persona di Alice Menaballi, in collaborazione con Infinity sport e Snatch. Un vero e proprio gameday stile probowl NFL!

La manifestazione, oramai un classico evento nel football nostrano è a scopo benefico; durante la manifestazione verranno raccolti fondi ad offerta libera a favore dell’associazione “FONDAZIONE ECOERIDANIA INSUPERABILI” https://feein.it/ , la quale si occupa della promozione dello sport per persone con disabilità. Inoltre i team partecipanti svolgeranno anch’essi una raccolta fondi interna a favore della Fondazione. Il natale a Pirates quando arriva, arriva per davvero!

Tante le squadre che hanno deciso di intervenire all’evento al Pirates field, dove si sfideranno a suon di hot dog e hamburger del famoso track food “I brucia padelle” e di flag football, disciplina in continua ascesa e sport olimpico a Los Angeles 2028. Infinity Sport come sempre sarà presenta all’entrata del Pirates field con il suo stand di attrezzatura per il football americano e non solo.

I padroni di casa scenderanno in campo con addirittura 3 team, la senior flag maschile, la senior flag femminile e la U15 flag. A sfidare i maschietti ci saranno due Snatch flag team, i Rams Milano, i Minotauri Torino, i Giaguari Torino e i Bulldogs Toirano.

Le forti piratesse invece avranno da incrociare le flag con 3 team, Snatch flag, Tempeste Busto Arsizio e Driadi Torino.

I giovani pirati invece si sfideranno con i pari età dei Rams Milano.

Una grande festa attende tutti i partecipanti che si sfideranno su ben 4 campi da gioco e per i tifosi di casa e non che sicuramente accorreranno numerosi per salutare un anno strepitoso di football ad Albisola.

Come di consueto al termine del “Xmas bowl” la dirigenza Pirates 1984 premierà i team vincenti di ogni categoria.

La stessa dirigenza invita tutti i tifosi di football americano della regione a stringersi intorno alla squadra ed ai suoi graditi ospiti, per festeggiare un Natale 2024 alla grande fatto di flag football e generosità.

Appuntamento domenica quindi per un classico delle festività albisolese, attendendo il kick off di febbraio e la nuova avventura IFL che attende i Pirates 1984.