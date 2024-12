Taggia: grande partecipazione per il 50° anniversario dello Judo Club Sakura alla 'Ruffini'

Giornata da ricordare, quella di domenica scorsa, per lo Judo Club Sakura Arma di Taggia. Con la partecipazione di Dirigenti, Tecnici e gran parte degli atleti, è stato festeggiato il 50° anniversario del Club.

La palestra delle scuole Medie ‘G. Ruffini’ di Taggia era gremita di pubblico e di atleti: sul tatami, guidati dai Tecnici Alberto Ferrigno, Manuela Ferrigno, Andrea Molinari, Alessio Ferrigno, Cristina Ronzitti e Samuele Della Torre, un folto gruppo di bambini si è esibito in giochi ed esercizi propedeutici al judo, mentre i ragazzi hanno dato dimostrazione di tecniche più elaborate e gli adulti si sono esibiti in tecniche, cadute, esercizi più complicati di Judo e Ju Jitsu.

Il Presidente del Club ha commentato: "Lo Judo Club Sakura Arma di Taggia ha avuto il piacere di avere tanti ospiti, che hanno voluto essere vicino al Club di Arma di Taggia: tra le personalità politiche presenti, l' Assessore Regionale Luca Lombardi, il Consigliere Regionale Chiara Cerri, il Vice Sindaco di Taggia Espedito Longobardi, il Consigliere Delegato allo Sport del Comune di Taggia Giancarlo Ceresola, il Delegato Provinciale del CONI Alessandro Zunino ed il Delegato Provinciale della FIJLKAM Daniele Berghi. E' stata molto gradita la e-mail inviata dal Senatore Gianni Berrino che, impossibilitato a presenziare, ha comunque voluto essere vicino al Sakura. Sono state anche lette le missive inviate dal Presidente settore Judo della Fijlkam, Giuseppe Matera, e del Presidente del Comitato Regionale Fijlkam, Filippo Faranda”.

E' stata molo gradita la lettera che ha inviato Maria Teresa Motta, ex atleta olimpica e mondiale, che per ben nove anni è stata un' atleta del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d.e che ha voluto rivolgere un affettuoso saluto ai Tecnici, Dirigenti ed Atleti, nonchè un caloroso ricordo agli ex atleti che hanno calcato con lei il tatami tanti anni fa e che erano presenti, in gran numero, per condividere i festeggiamenti del loro Club.

Una menzione particolare va fatta alla LILT, rappresentata dalla Presidente Costanza Pireri e da due volontarie ed alla Croce Verde ed alla Protezione Civile che, come in ogni occasione sportiva, sono state presenti con i propri militi per assicurare l' asistenza in caso di necessità.