Calcio, al Celle Varazze basta Battaglia: "Gara non bella ma contava vincere. Pisano tecnico di personalità"

Forse non la miglior partita dal punto di vista estetico, eppure per il Celle Varazze quella vinta per 1-0 contro la Voltrese è senza dubbio una delle sfide più belle dell'ultimo periodo.

Alle civette, nonostante il brivido finale dell'inferiorità numerica, basta infatti la rete di Matteo Battaglia a un quarto d'ora dal triplice fischio per conquistare i tre punti e portarsi a -1 dalla capolista Rivasamba. "Siamo stati bravi. Stiamo facendo quello che dobbiamo fare: vincere. Ma c’è anche altro oltre alle vittorie, abbiamo un grande gruppo e la società è impeccabile. Stiamo andando bene e speriamo di continuare così" ha detto il bomber.

Una marcia cominciata col cambio alla guida tattica e un mercato che ha cambiato volto alla rosa dei biancoblu. Ma è in particolare per il tecnico Pisano che l'attaccante genovese ha avuto ottime parole al termine del match.