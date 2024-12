Giudice Sportivo, Prima Categoria. Tutti i provvedimenti nei quattro gironi liguri

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 14/12/2024



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 75,00 ROSSIGLIONESE

Per la condotta dei propri sostenitori i quali nei minuti finali della gara rivolgevano al DDG espressioni ingiuriose e minacciose.



DIRIGENTI

AMMONIZIONE (III INFR)

GUERRINI STEFANO MARIO (POLIS. PIEVE LIGURE)



AMMONIZIONE (II INFR)

SCIUTTO STEFANO (ROSSIGLIONESE)



ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 16/01/2024

MEAZZI ANDREA (CAMPESE F.B.C.)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FIORITO CRISTIAN (RIESE)



AMMONIZIONE (II INFR)

STAGNARO BORIS (CASARZA LIGURE)

FERRARO DAVIDE (SPOTORNESE CALCIO)



AMMONIZIONE (I INFR)

POGGI DANIELE (VADINO FOOTBALL CLUB)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MAMMOLITI LORENZO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

SUSINI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)

BARABINO NICOLO (BORGORATTI)

AGRIFOGLI SAMUELE (CADIMARE CALCIO)

OLIVERI DARIO (CAMPESE F.B.C.)

VERDIANI ENRICO (PRIARUGGIA G.MORA)

AMRI SALAH EDDINE (ROSSIGLIONESE)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

FILENI FRANCESCO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

GAGLIARDI ALESSIO (ALTARESE)

MONACIZZO CHRISTIAN (CADIMARE CALCIO)

MEAZZI LEONARDO (CAMPESE F.B.C.)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MAMMOLITI LORENZO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

PODDA MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

BECCIU DAVIDE (CA DE RISSI SG)

AIELLO ANTONIO (CAMPESE F.B.C.)

FACCHINETTI FILIPPO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

PICCARDO CHRISTIAN (OLD BOYS RENSEN)

MAGHAMIFAR SHARUZ (POLIS. PIEVE LIGURE)

GIORGETTI ALAIN (QUILIANO&VALLEGGIA)

ODDONE RAOUL (ROSSIGLIONESE)

PASTORINO ANDREA (ROSSIGLIONESE)

SORBARA MANUEL (ROSSIGLIONESE)

SAVIO GIOVANNI (SAVIGNONE)

RANNE AUGUSTO (SPOTORNESE CALCIO)



AMMONIZIONE (VI INFR)

PESCE STEFANO (PRIARUGGIA G.MORA)

MENCACCI STEFANO (QUILIANO&VALLEGGIA)



AMMONIZIONE (III INFR)

NOVELLI NICOLO (BARGAGLI SAN SIRO)

DESOGUS DIEGO (CADIMARE CALCIO)

ARDINGHI LUIGI (CAMPESE F.B.C.)

CALIZZANO RICCARDO (CAMPESE F.B.C.)

BRIZZOLARA MARCO (COGORNESE)

RUGARI JACOPO (COGORNESE)

RIVERA FEDERICO (LETIMBRO 1945)

BOZZO FRANCESCO (OLD BOYS RENSEN)

LAROSA SAMUELE (OLIMPIC 1971)

PASINI PIETRO (RIOMAIOR 1965)

SALONI FILIPPO (RIOMAIOR 1965)

PASTORINO NICOLO (ROSSIGLIONESE)

CAROGLIO FEDERICO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

DONDERO MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)



AMMONIZIONE (II INFR)

ZINO GIOVANNI (ATLETICO QUARTO)

SPANO LUCA (CA DE RISSI SG)

SCATIGNA MARCO (CADIMARE CALCIO)

PADI NICOLO (CASARZA LIGURE)

DONADEO GIOVANNI (COGORNESE)

BONADIES GIANLUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

FURIO PIETRO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

BARDHI ALFONC (LETIMBRO 1945)

GRIPPO DAVIDE (QUILIANO&VALLEGGIA)

BEN AYECH YOUSSEF (ROSSIGLIONESE)

CHILLE ANDREA (ROSSIGLIONESE)

CANEVARI LEONARDO (SPOTORNESE CALCIO)



AMMONIZIONE (I INFR)

LAUDANDO GAETANO (ALTARESE)

FORLANI MANUEL (BARGAGLI SAN SIRO)

OTTOGALLI DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)

CRISCUOLO GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)

RAVETTINO LUCA (CASARZA LIGURE)

SALA IACOPO (CASARZA LIGURE)

MILETTA VINCENZO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

ALIU DENIS (LETIMBRO 1945)

POGGI LORENZO (OLD BOYS RENSEN)

VALLE SIMONE (OLD BOYS RENSEN)

PISCHE ALESSIO (OLIMPIC 1971)

DALESSIO FILIPPO (POLIS. PIEVE LIGURE)

PILATI RICCARDO (POLIS. PIEVE LIGURE)

BERGITTO EDOARDO (PRIARUGGIA G.MORA)

DI MURI MATTEO (RIOMAIOR 1965)

BOCCIA ALESSIO (ROSSIGLIONESE)

GNOCCHI FRANCESCO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

STELLA SAMUELE (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

MARA STEFANO (SPOTORNESE CALCIO)

MASHA JOY (VADINO FOOTBALL CLUB)

DRONTI FEDERICO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

FATTORI ANDREA (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

PIZZELLA ANDREA (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

GARE DEL 15/12/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE (FINO AL 30/12/2024):

MENTANI CLAUDIO (ROMITO MAGRA 1922)



AMMONIZIONE (I INFR):

MAGGI SIMONE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)



ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 30/01/2025:

MESSINA GAETANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

A FINE PRIMO TEMPO, SI AVVICINAVA AL DDG PER PROTESTARE E RIVOLGERE ESPRESSIONI IRRIGUARDOSE. DOPO IL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE SI COLLOCAVA SUGLI SPALTI PER RIVOLGERE AL DDG ESPRESSIONI INGIURIOSE.



AMMONIZIONE (III INFR):

GIRGENTI DAVIDE (SPERANZA 1912 F.C.)



AMMONIZIONE (I INFR):

DI NOTO SERGIO (CENGIO)

PASTORINO FABRIZIO (MASONE)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE:

CRINO STEFANO (VADESE CALCIO 2018)

AL 45+6’ ST, DOPO UNA DECISIONE DEL DDG, PROTESTA INSISTENTEMENTE E, ALLA NOTIFICA DEL SECONDO PROVVEDIMENTO DI AMMONIZIONE E CONSEGUENTE ESPULSIONE, RIVOLGE AL DDG UN’ESPRESSIONE GRAVEMENTE IRRIGUARDOSA.



SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE:

QUATTRONE VINCENZO (BORGO INCROCIATI)

AL 45+5’ ST, DOPO LA NOTIFICA DELL’AMMONIZIONE, RIVOLGE AL DDG UN’ESPRESSIONE GRAVEMENTE INGIURIOSA E SFERRA UN CALCIO AL PALO DI UNA DELLE PORTE IN SEGNO DI PROTESTA. (SANZIONE ATTENUATA PER LE SCUSE PRESENTATE A FINE GARA).



SOW ABOUBACAR (CASTELNOVESE)

AL 38’ ST, ALLA NOTIFICA DELL’AMMONIZIONE, RIVOLGEVA AL DDG UN’ESPRESSIONE INGIURIOSA ED IRRIGUARDOSA.



SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE:

SEGALERBA MATTIA (BORGO INCROCIATI)

AL 40’ ST, CON IL PALLONE LONTANO, COLPISCE VOLONTARIAMENTE CON UNA MANATA IL VOLTO DELL’AVVERSARIO, SENZA PROVOCARE CONSEGUENZE LESIVE.



SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE:

PIPPIA ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

BOTTARI STEFANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

DILEO ANGELO (BORGHETTO 1968)

FAVALI LUCA (BORGO INCROCIATI)

CUCURNIA NICOLO (ROMITO MAGRA 1922)

SCHIRRU MICHELE (SAVONA F.B.C. 1907)

BARBIERI RAFFAELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR):

AMENDOLA TOMMASO (BORGHETTO 1968)

ROLON PABLO SERGIO (BORGHETTO 1968)

INCARDONA MATTEO (BORGO INCROCIATI)

GALLESIO ANDREA (CENGIO)

QUATTROMANI FABIO (MAROLACQUASANTA)

GIGLIO MICHELANGELO (S. FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

ARCIDIACONO ALESSIO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

CODDA PAOLO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR):

PELLISTRI FEDERICO (BRUGNATO 1955)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TACCHINI LEONARDO (BOLANESE)

PESCE FEDERICO (BOLZANETESE VIRTUS)

IBNAICHE SAID (BORGIO VEREZZI)

GIACOPETTI DAVIDE (BORGO INCROCIATI)

BORGHETTI MICHELE (CASTELNOVESE)

THEVENET NICOLAS JEAN LU (CENGIO)

BACIGALUPO FRANCESCO (F.C.LAVAGNA 2.0)

RUSSO GIANLUCA (OSPEDALETTI CALCIO)

LAGHEZZA RICCARDO (ROMITO MAGRA 1922)

BACHEROTTI TOMMASO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

VACCA MATTIA (VADESE CALCIO 2018)

BARABINO DAVIDE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BIASI ERIK (IRON FOX AMEGLIESE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

STEFANZL ROMAN JAVIER (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CALVINI DAVIDE (GOLFO DIANESE 1923)

CALVI SAMUELE (MASONE)

SCARPINO PIETRO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

BOTTARI STEFANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (III INFR)

CASU FEDERICO (ATLETICO CASARZA LIGURE)

ELHDIY ZAKARIA (BOLANESE)

TORRISI LEONARDO (BOLZANETESE VIRTUS)

GRANDI SIMONE (CAMPOROSSO)

OLIVERI EMANUELE (CAMPOROSSO)

SOW ABOUBACAR (CASTELNOVESE)

META ARVI (CENGIO)

DIOTTO MASSIMILIANO (DEGO CALCIO)

DONDERO COSIMO (F.C.LAVAGNA 2.0)

CEPPI GIANLUCA (IMPERIESE CALCIO)

BALDINI MICHELANGELO (IRON FOX AMEGLIESE)

PALAGANO ANDREA (MASONE)

GIOFFREDI MATTEO (PEGLI LIDO FBC)

NDAO CHEIKH AHMED TI (PEGLI LIDO FBC)

BONATI ALESSANDRO (ROMITO MAGRA 1922)

GARZIA SIMONE (ROMITO MAGRA 1922)

PARMA NICCOLO (ROMITO MAGRA 1922)

SALIS ALESSIO (SAVONA F.B.C. 1907)

BACIGALUPO GIACOMO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

SCARPINO SAMUELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

DANNA SIMONE (VADESE CALCIO 2018)

RIZQAOUI EDRIS (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

SCALABRIN MAXIMO UMBERTO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (II INFR)

DE BONI LEONARDO PAOLO (ANDORA 1966)

FRANCO RICCARDO (ANDORA 1966)

MODESTI OMAR (ANDORA 1966)

CARDINI CLAUDIO (ATLETICO CASARZA LIGURE)

AICARDI NICOLO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

DASCANIO LEONARDO (BOLANESE)

HUSHI RONALDO (BORGIO VEREZZI)

ALTOSOLE PAOLO (BORGO INCROCIATI)

QUATTRONE VINCENZO (BORGO INCROCIATI)

SPINARDI LUCA (CENGIO)

REBELLA FAUSTO (DEGO CALCIO)

SANGUINETI ANDREA (F.C.LAVAGNA 2.0)

PASQUE FILIPPO (IRON FOX AMEGLIESE)

PIPPIA ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

CORDI ANTONIO (OSPEDALETTI CALCIO)

ZITO FRANCESCO (OSPEDALETTI CALCIO)

LAROSA PAOLO (PEGLI LIDO FBC)

MENDOZA SANCHEZ ARIEL (RICCO LE RONDINI)

GEROSA THOMAS (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

RIZZO SONNY (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

GAGGERO LORENZO (SAVONA F.B.C. 1907)

PANUCCI DAVIDE (SPERANZA 1912 F.C.)

FIORI MARCO (VADESE CALCIO 2018)

MANDALITI DAVIDE (VADESE CALCIO 2018)

SAMBA KARIM (VADESE CALCIO 2018)

GARBARINO GIULIO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

ODDO GIORGIO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (I INFR)

CAVASSA GIANLUIGI (ANDORA 1966)

MENSI LORENZO (APPARIZIONE FC)

MARTORANA GIOVANNI (ATLETICO CASARZA LIGURE)

FRUZZETTI GIANMARCO (BORGHETTO 1968)

INTILI ANDREA (BORGHETTO 1968)

FLORES BARRETO JOHN KEVIN (BORGIO VEREZZI)

DE CILLIS FABRIZIO (BRUGNATO 1955)

MERLIN TOMMASO (CASTELNOVESE)

MORINA ALBERT (CASTELNOVESE)

ROVERE GIOVANNI (CENGIO)

BENEDETTO EMANUELE (COLLI 2024)

FAZIO MICHELE (GOLFO DIANESE 1923)

SIRI MANUEL AGOSTINO (MALLARE)

DROVANDI JACOPO (MAROLACQUASANTA)

LEPRI TOMMASO (MAROLACQUASANTA)

SECHI CRISTIAN (MAROLACQUASANTA)

COSENTINO TOMMASO (ONEGLIA CALCIO)

LO BUE ALESSIO (RICCO LE RONDINI)

PIU GIACOMO (SAVONA F.B.C. 1907)

CANEPA SIMONE (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

PERRONE EDOARDO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

ROLANDELLI DIEGO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

DI FRANCO CRISTIAN (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

VERCELLI STEFANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

GARE DEL 17/12/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

CHIAPPORI DANIEL (CAMPESE F.B.C.)

FIORI MARCO (VADESE CALCIO 2018)

SAMBA KARIM (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (I INFR)

MUSSO DAVIDE (CAMPESE F.B.C.)