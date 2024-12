Fare la tara sulla forza dell'avversario, prima ancora di lasciarsi andare al rammarico per non aver sfruttato in fondo la superiorità numerica: è questo il sentimento che prevale maggiormente da Max Bruzzone, tecnico del Masone, dopo il posticipo pareggiato in casa del Savona.

Sia i genovesi che i biancoblu hanno perso punti rispetto alla vetta, ma quantomeno la sconfitta contro la Letimbro è stata messa alle spalle.