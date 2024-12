Calcio, Eccellenza. Il Celle Varazze prova il sorpasso in vetta, Pietra e Loano concludono il 2024 tra le mura di casa

Ultima gara del 2024. ma non del girone di andata per il campionato regionale di Eccellenza.

Il Rivasamba ha la possibilità di ottenere già oggi il titolo di campione d’inverno, a patto di ottenere i tre punti ad Arenzano e della contemporanea sconfitta del Celle Varazze in casa della Genova Calcio.

Una prospettiva non condivisa dalla sponda biancoblu. Anzi, l’auspicio delle civette è di un possibile passo falso al Gambino degli arancioni, nel tentativo di portare a termine almeno l’aggancio.

Sfida per il terzo posto al Devincenzi tra Pietra Ligure e Golfo Paradiso, con i biancocelesti subito in campo dopo la qualificazione alla finale di Coppa ottenuta in settimana.

Saluta l’anno solare all’”Ellena” la San Francesco Loano. Dopo il dominio in Promozione, riuscire a concludere il 2024 fuori dalla zona playout consacrerebbe ulteriormente ognuno degli ultimi 12 mesi vissuti dai rossoblu.