Calcio, Promozione. La Carcarese prova a ripartire da finale, scontri incrociati in Millesimo - Albissole e Bragno - Pontelungo

Anche il campionato di Promozione vivrà oggi pomeriggio i suoi ultimi 90 minuti del 2024.

Il programma si profila ricco e con un buon numero di scontri diretti tra formazioni savonesi.

Si parte dalla capolista Carcarese, attesa al Felice Borel dal Finale di Lorenzo Scalia, all’esordio assoluto alla guida dei girallorossi.

Intriga anche Millesimo - Albissole, insieme a Bragno - Pontelungo, quattro team che si sono contraddistinti con merito durante l’intero arco del girone di andata.

Chiusura dell’anno in trasferta per il Ceriale, attesa dal San Cipriano, mentre il Legino ospiterà il Little Club James.