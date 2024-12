Si è giocata sabato scorso la sesta giornata del campionato regionale Juniores di calcio femminile. In campo la Matuziana Sanremo contro il Sestri Levante.

Le sanremesi si sono imposte con il risultato finale di 8-3, prima vittoria per loro in campionato. Sono andante a segno per la Matuziana: C. Pastorino con tre gol e, uno ciascuno per A. Cento, G. Francesconi, M. Fedorova, N. Cicconetti e A. Esposito.