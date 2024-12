Calcio. Alessio Sarpa non dimentica gli esordi alla Veloce, regalata al club savonese la prima maglia da professionista

C'è un filo che lega la Veloce e Alessio Sarpa.

Non è proprio rosso come quello di Alfa, in uno degli ultimi successi del cantante genovese; il colore è granata e coinvolge direttamente anche la fede calcistica dell'artista ligure.

Già perchè il terzino classe 2005 ha iniziato a dare i primi calci a un pallone a Savona, sul campo di Via Tissoni, con la maglia della Veloce, prima di essere adocchiato da Michele Sbravati e di entrare a far parte del settore giovanile del Genoa.

In rossoblu Alessio ha compiuto tutta la trafila nel vivaio fino a raggiungere la Primavera, per poi essere girato in prestito in Lega Pro al Pontedera.

Con i toscani è arrivata la prima presenza da professionista e il pensiero di è subito corso a chi gli ha dato la possibilità di calcare fin da piccolo un campo da calcio, regalando al club del presidente Sanguineti la prima casacca indossata tra i "grandi".

Un filo granata che dal cuore della Toscana ha trovato l'altro capo a casa, a Savona, fino ai piedi della Torretta.