Calcio, Serie D. Le sanzioni settimanali: Capra ammonito in diffida, scatta la squalifica per l'attaccante del Vado

GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 7/ 4/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 600,00 CHIERI Per avere, al termine della gara, persona non identificata, qualificatosi come presidente della società, indebitamente presente nella zona degli spogliatoi, rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

GABRIELE ERNESTO (CHIERI)

Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CUSATIS GIOVANNI (ALCIONE MILANO SSDARL)

Per avere, al termine della gara, profferito espressione offensiva all'indirizzo di un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GORI MATTIA (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CUSATIS GIOVANNI (ALCIONE MILANO SSD A RL)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MARCALETTI EMANUELE (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CILETTA ALESSIO (PINEROLO)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MAUGERI DEMIS (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

NOIA MATTIA MARCELLO (CHIERI)

Per avere, al termine della gara, profferito espressioni offensive all'indirizzo dell'allenatore della squadra avversaria cercando di avvicinarsi minacciosamente senza riuscirci trattenuto dai propri compagni di squadra.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MICULI ARMANDO (ALCIONE MILANO SSD A RL)

Per avere, al termine della gara, rivolto espressioni offensive all'indirizzo di un calciatore avversario.

ZENUNI FEDERICO (CHIERI)

Per avere, al termine della gara, profferito espressione offensiva e minacciosa all'indirizzo di un calciatore avversario.

AMMONIZIONE (XV INFR)

DI LERNIA MARCO (CHISOLA CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

ROMANENGO GIOVANNI BATTIS (LAVAGNESE 1919)

POESIO CLAUDIO (RG TICINO SSD S.R.L.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FERRARI ROBERTO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

PENNATI STEFANO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

PIETRELLI RICCARDO (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

CAPRA EDOARDO (VADO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CARNOVALE ALBERTO (ALBA CALCIO)

NISCI ALESSANDRO (CHISOLA CALCIO)

BAUDI ANDREA (FEZZANESE)

DI PAOLA FRANCESCO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)