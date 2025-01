Imperia, test col Ceriale (6-2) e ripresa degli allenamenti in vista del Ligorna

In casa Imperia il Natale è trascorso in maniera serena, complice la classifica che sorride ai nerazzurri al giro di boa.

Dopo due giorni di lavoro, tra cui un'amichevole ieri pomeriggio a Ceriale terminata 6-2 per l'Imperia, mister Pietro Buttu traccia un bilancio di questo periodo di ripresa delle attività: "Il lavoro è ripreso in maniera intensa, considerando i giorni di stop per le feste e il fatto di non aver giocato domenica scorsa con l'Albenga. Col Ceriale abbiamo fatto una bella sgambata. L'umore dei ragazzi è buono, siamo contenti di dove siamo pur sapendo che son tutti risultati parziali: stare davanti alla Sanremese alla fine del girone d'andata era impensabile la scorsa estate, mentre per quanto riguarda il discorso di essere fuori dai playout, ora sicuramente ci fa sorridere, ma quello che conterà sarà esserlo dopo la trentottesima giornata di campionato ai primi di maggio".

E nonostante fuori dal rettangolo verde continuino le vicissitudini per il passaggio di mano della società, il tecnico ribadisce quanto già affermato più volte: "Non sono cose di nostra competenza, quindi non ci interessano e non ci toccano. La squadra e lo staff sono esclusivamente concentrati su quanto succede sul campo".

Oggi e domani l'Imperia tornerà ad allenarsi, per poi rompere le righe il 31 e l'1 gennaio e tornare in campo giovedì 2 in vista della trasferta di domenica 5 in casa del Ligorna.