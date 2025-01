IL PAGELLONE. San Francesco Loano, la mossa giusta nel momento più difficile

VOTO 6,5

E' un 2024 da incorniciare quello che sta andando in archivio per la San Francesco Loano.

Il campionato di Promozione è stato dominato e l'ottavo posto nel girone di Eccellenza certifica la bontà del lavoro svolto dai rossoblu.

Il tema che ricorreva dall'estate scorsa era quello della punta, capace di garantire un buon numero di gol all'interno del massimo campionato regionale.

Un deficit che non è stato colmato prima del via del torneo e, abbinato all'infortunio di Auteri, ha posto la squadra in una posizione di fortissimo rischio, tanto da vederla in più di un'occasione al penultimo posto in classifica.

L'arrivo di Cargiolli ha rappresentato la svolta in termini numerici, con l'ex punta dell'Albissola capace di realizzare quasi un terzo delle marcature della San Francesco in nemmeno un mese, valorizzando così l'intera rosa di mister Cattardico.

Le prospettive per un girone di ritorno convincente ci sono tutte, senza dimenticare il buon lavoro tra le mura dell'Ellena: il prossimo passo sarò l'arrivo del manto in sintetico, con l'impianto di via Silvio Amico pronto a candidarsi tra gli autentici riferimenti nel panorama del ponente ligure.