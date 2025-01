Calciomercato. Due uscite per l'Albenga: Fossano e Pro Villafranca ufficializzano Freccero e Solavagione

Comincerà solo oggi la marcia di avvicinamento dell'Albenga alla trasferta di Sanremo.

Da quanto è filtrato dal Riva saranno infatti solo tre i giorni utili per preparare la gara contro i matuziani.

Non l'approccio migliore, tenuto conto che, come da aspettative, la rosa a disposizione di mister Massa dovrebbe presentare ulteriori novità.

Le ufficialità in uscita riguardano i nomi di Giacomo Solavagione e di Fabio Freccero: enrambi i giocatori hanno preso la strada verso il Piemonte, accasandosi in Eccellenza al Pro Villafranca (Eccellenza) e al Fossano (Serie D).

In entrata si parla di un profilo in arrivo dal Chieri, il nome che circola con maggior forza è quello di Nicolò Parigi, punta genovese classe 2002 ex Rapallo.