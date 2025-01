Giudice Sportivo, Promozione. Il Finale perde Martinetti per quattro giornate, tre turni a Vittori, due a Romeo

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 22/12/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



DIRIGENTI

AMMONIZIONE (III INFR)

Matarozzo Luca (San Desiderio)



ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 16/01/2025

Rossetti Cristiano (Little Club James)

Infrazione rilevata da parte di un A.A.

Macchia Fabio (Millessimo Calcio)

Infrazione rilevata da parte di un A.A.



SQUALIFICA PER UNA GARA

Biffi Roberto (Argentina Arma)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

Pagano Danilo (Cella 1956)



AMMONIZIONE (III INFR)

Vitale Roberto (Calvarese 1923)

Tobia Fabio (Legino 1910)

Macchia Fabio (Millessimo Calcio)

Calise Simone (Tarros Sarzanese SRL)



AMMONIZIONE (II INFR)

Rossetti Cristiano (Little Club James)



AMMONIZIONE (I INFR)

Tovani Pirluigi (San Cipriano)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

Martinetti Matteo (Finale)

Calciatore in panchina, a gioco fermo, rivolgeva un'espressione ingiuriosa a tutta la terna.



SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

Vittori Youri (Millessimo Calcio)

Dopo aver subìto un fallo da parte di un avversario, si alzava e lo colpiva con una manata in faccia, senza conseguenze lesive.

Scorza Manuel (PSM Rapallo)

Calciatore di riserva, si alzava dalla panchina, avvicinava un A.A., urlando e gesticolando in modo eccessivo, e rivolgeva espressioni gravemente irriguardose verso tutta la terna. A fine gara presentava le sue scuse a tutta la terna (sanzione attenuata per le scuse presentate).



SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

Romeo Michele (Legino 1910)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

Stamilla Alessio (Argentina Arma)

Arzarello Dario (Finale)

Cannavo Samuele (Sestrese Bor. 1919)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

Favorito Pietro (Albissole 1909)

Pelissa Alessandro (Busalla Calcio)

Pomo Federico (Caperanese 2015)

Delvigo Tommaso (Levanto Calcio)

Leonardi Giovanni (Little Club James)

Sata Gabriel (Millessimo Calcio)

Farinazzo Mattia (Pontelungo 1949)

Di Lisi Simone (Sammargheritese 1903)

Curabba Moreno (Sestrese Bor. 1919)

Scarfo Andrea (Sestrese Bor. 1919)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

Sadiku Leon (Legino 1910)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

Gattulli Gianluca (Busalla Calcio)

De Matteis Luca (Carcarese)

Romanelli Luca (Don Bosco Spezia Calcio)

Agate Andrea (Finale)

Caligaris Giacomo (Finale)

Romeo Michele (Legino 1910)

Sfinjari Ernan (Pontelungo 1949)

Galluccio Alessio (Sampierdarenese)

Lanza Filippo (Sestrese Bor. 1919)

Liguori Lorenzo (Superba Calcio 2017)

Tonazzini Lorenzo (Tarros Sarzanese SRL)



AMMONIZIONE (VII INFR)

Coppola Lorenzo (Canaletto Sepor)

Spatari Manuele (San Cipriano)





AMMONIZIONE (VI INFR)

Noga Sabiniano (Follo Football Club)

Bonfiglioli Gianmarco (Intercomunale Beverino)



AMMONIZIONE (III INFR)

Dito Federico (Argentina Arma)

Miceli Armando (Argentina Arma)

Dondero Edoardo (Calvarese 1923)

Ferri Matteo (Canaletto Sepor)

Avellano Davide (Caperanese 2015)

Lupo Alessandro (Caperanese 2015)

Travaglini Luca (Cella 1956)

Castiglione Davide (Legino 1910)

Bogarin Martinez Ivan Nicolas (Millessimo Calcio)

Bove Michelangelo (Millessimo Calcio)

Fior Enrico (PSM Rapallo)

Gallio Federico (PSM Rapallo)

Battaglia Busacca Edoardo (Sammargheritese 1903)

Vicini Jacopo (San Cipriano)

Toscano Alessio (San Desiderio)

Lazzoni Giacomo (Tarros Sarzanese SRL)



AMMONIZIONE (II INFR)

Petrucci Davide (Calvarese 1923)

Brignone Francesco (Carcarese)

Celano Riccardo (Cella 1956)

Rogai Andrea (Cella 1956)

Pescio Andrea (Ceriale Progetto Calcio)

Caneri Luca (Don Bosco Spezia Calcio)

Pesare Francesco (Don Bosco Spezia Calcio)

Stano Jacopo (Don Bosco Spezia Calcio)

Bruni Emanuele (Intercomunale Beverino)

Eranio Lorenzo (Little Club James)

Ballani Nicholas (Magra Azzurri)

Ninotti Luca (Magra Azzurri)

Brignone Andrea (Millessimo Calcio)

Favara Davide (New Bragno Calcio)

Rocca Andrea (Pontelungo 1949)

Mazzarello Simone (Sampierdarenese)

Oliva Marco (San Cipriano)

Vulpes Simone (San Cipriano)

Bevegni Filippo (San Desiderio)

Casagrande Mattia (San Desiderio)

Moretti Tommaso (Sestrese Bor. 1919)

Piroli Nelson (Sestrese Bor. 1919)

Guelfi Luca (Superba Calcio 2017)

Malinconico Angelo Diego (Superba Calcio 2017)

Morani Dario (Superba Calcio 2017)

Spano Luca (Vallescrivia 2018)

Ungaro Luca (Vallescrivia 2018)

Zunino Jacopo (Vallescrivia 2018)

Aretuso Matteo (Ventimiglia Calcio)

Bastita Matteo (Ventimiglia Calcio)

Zampella Pasquale (Ventimiglia Calcio)



AMMONIZIONE (I INFR)

Acquanita Luca (Albissole 1909)

Banchieri Edoardo (Albissole 1909)

Chiarlone Lorenzo (Albissole 1909)

Schiano Fabrizio (Albissole 1909)

Sanguineti Andrea (Calvarese 1923)

Mazzini Francesco (Canaletto Sepor)

Ferraresi Emanuele (Caperanese 2015)

Caruso Matteo (Cella 1956)

Cosmi Alexandre Alfre (Cella 1956)

Cenisio Edoardo (Ceriale Progetto Calcio)

Renda Leonardo (Finale)

Camara Kabine (Follo Football Club)

Scuto Mattia (Forza e Coraggio)

Carlini Edoardo (Intercomunale Beverino)

Gaggini Matteo (Intercomunale Beverino)

Martinez Raul (Levanto Calcio)

Marcone Elia (Panchina)

Calcagno Paolo (Pontelungo 1949)

Canale Andrea (PSM Rapallo)

Moladori Davide (Sammargheritese 1903)

Bugli Luca (San Cipriano)

Rosasco Tommaso (San Cipriano)

Chinchio Marco (San Desiderio)

Calla Lorenzo (Superba Calcio 2017)

Galassi Manuel (Tarros Sarzanese SRL)