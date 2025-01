Giudice Sportivo, Prima Categoria. I primi provvedimenti dell'anno nuovo nei quattro gironi liguri

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 22/12/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO



GARE DEL 21/12/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

MORANDI FRANCESCO (ATLETICO CASARZA LIGURE)



ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

FURIA LUCA (RICCO LE RONDINI)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PICCARDO CHRISTIAN (OLD BOYS RENSEN)

A gioco fermo, raggiungeva di corsa il ddg per protestare avverso una sua decisione e nella veemenza,

arrivava a scontrargli lievemente una spalla, senza fargli perdere l'equilibrio e senza procurargli dolore.

A fine gara si scusava per il comportamento tenuto (sanzione attenuata per essersi scusato a fine gara e

perchÈ le proteste non rivestivano il carattere del comportamento gravemente irriguardoso).



SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PASTORINO FEDERICO (BORGO INCROCIATI)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

ROSSI MICHELE (OLD BOYS RENSEN)

A fine gara rivolgeva al ddg un'espressione gravemente irriguardosa.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GUZZO FRANCESCO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

COSTA EDOARDO (OLD BOYS RENSEN)

PISCHE MATTIA (OLIMPIC 1971)

EL ATIKI ABDELLAH (SAVIGNONE)

MOLON LORENZO (SAVIGNONE)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TORRISI LEONARDO (BOLZANETESE VIRTUS)

DESOGUS DIEGO (CADIMARE CALCIO)

CHIAPPERINI TOMMASO (COGORNESE)

LIMONTA NICOLO (OLIMPIC 1971)

LONARDO MARCO (RIOMAIOR 1965)

SAMBA KARIM (VADESE CALCIO 2018)



AMMONIZIONE (VII INFR)

CALVI SAMUELE (MASONE)



AMMONIZIONE (VI INFR)

BO PAOLO (ATLETICO CASARZA LIGURE) BONARA SIMONE (BOLZANETESE VIRTUS)



AMMONIZIONE (III INFR)

DAVICO TOMMASO (ATLETICO QUARTO)

SERUSI EMANUELE (BOLANESE)

ALTOSOLE PAOLO (BORGO INCROCIATI)

TERRIBILE FRANCESCO (BRUGNATO 1955)

PRIVINO VALENTINO (COGORNESE)

BONADIES GIANLUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

SACCOMANNI RICCARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

FIOCCHI MANUEL (RICCO LE RONDINI)

MENDOZA SANCHEZ ARIEL (RICCO LE RONDINI)

BRENGIO LEONARDO (SORI)



AMMONIZIONE (II INFR)

BAGNASCO MATTEO (ATLETICO CASARZA LIGURE)

ACCARDO ANDREA (ATLETICO QUARTO)

BOTTAZZI DAVIDE (ATLETICO QUARTO)

PODENZANA THOMAS (BOLANESE)

GAMALERO FILIPPO (BORGO INCROCIATI)

DE CILLIS FABRIZIO (BRUGNATO 1955)

TALIERCIO LORENZO (CADIMARE CALCIO)

BIANCARDI DAVIDE (COGORNESE)

LONGO ETTORE (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

MACCIO LORENZO (MASONE)

MARCHELLI LUCA (MASONE)

SULLA RICCARDO (OLD BOYS RENSEN)

ALBERTONI LUCA (OLIMPIC 1971)

PISCHE ALESSIO (OLIMPIC 1971)

KOUASSI KONAN MARC DONA (RICCO LE RONDINI)

LO BUE ALESSIO (RICCO LE RONDINI)

GASPARINI LUCA (RIOMAIOR 1965)

WINTOUR PHILIP (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

MUKAJ BREJDI (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)



AMMONIZIONE (I INFR)

PASTORINO FEDERICO (BORGO INCROCIATI)

DEL VIGO RUGGERO (BRUGNATO 1955)

TURINESE MATTEO (CA DE RISSI SG)

FASCE PIETRO (RABONA VIA DELLACCIAIO)

LORENZINI SEBASTIANO (RICCO LE RONDINI)

SAVANI GRAZIANO (RIOMAIOR 1965)

ANSALONI FEDERICO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

BOREAN PAOLO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

BRUNELLI SIMONE (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

GRILLI MIRKO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

SIVORI FILIPPO (SANTERENZINA) VITALE DANILO (SAVIGNONE)

CAVIGLIA GIACOMO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

NDIAYE ALPHONSE ARMAND (SORI)

RAGGI SEBASTIANO ELIO (SORI)

RAFFA LUCA (VADESE CALCIO 2018)



GARE DEL 22/12/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



SOCIETA'

AMMENDA

Euro 250,00 IMPERIESE CALCIO

Per il comportamento dei propri sostenitori i quali, dal minuto 8 del 2T, iniziavano ad inveire nei confronti del ddg, rivolgendogli espressioni gravemente irriguardose. Inoltre, a fine gara, alcuni di essi si aggrappavano alla rete di recinzione, facendola vibrare e colpendo la medesima in modo violento con il palmo della mano e urlando espressioni gravemente irriguardose nei confronti del ddg.

Per aver consentito nell'intervallo tra primo e secondo tempo, l'ingresso in zona riservata ad un proprio tesserato in costanza di squalifica, che usciva dallo spogliatoio della società, il quale veniva poi allontanato da un proprio dirigente. La stessa persona dopo che era uscita dallo spogliatoio, si posizionava nel gruppo dei sostenitori di cui sopra, come il più attivo e il più acceso fra essi. Per non aver usato la prevista cartellonistica in occasione delle sostituzioni.



Euro 200,00 SAVONA F.B.C. 1907

V.D.G.



Euro 100,00 VADINO FOOTBALL CLUB

Per il comportamento di un gruppo di propri sostenitori in campo avverso i quali, per tutta la durata della

gara, urlavano al ddg espressioni ingiuriose e minacciose



DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 13/ 2/2025

SANDRI ANDREA (IMPERIESE CALCIO)

Già ammonito, a seguito dell'ammonizione del proprio capitano, usciva dall'area tecnica, entrava sul tdg, andando in modo impetuoso verso il ddg, faccia a faccia, protestando e rivolgendogli espressioni gravemente irriguardose. Alla notifica dell'espulsione, iniziava ad applaudire il ddg in modo provocatorio e pronunciando ulteriori espressioni gravemente irriguardose. Dopo che il ddg lo invitava ad uscire dal tdg, più di una volta si allontanava, ma una volta arrivato nei pressi della linea di centrocampo, ritornava indietro, agitando le mani in modo minaccioso e urlando ulteriori espressioni gravemente irriguardose e lesive del prestigio arbitrale, mentre Il ddg doveva nuovamente chiedergli di uscire dal tdg. In tali frangenti, nessuno interveniva per aiutare il ddg, anzi, mentre si verificavano i fatti descritti, , tutti i calciatori in campo e in panchina continuavano ad urlare e protestare.



INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 30/ 1/2025

MICUCCI GIUSEPPE (ANDORA 1966)

Inibizione fino al 30 gennaio 2025 -A fine gara, tentava di aggredire un calciatore avversario, con la mano alzata come per sferrare un pugno e venendo bloccato da propri calciatori e dirigenti; reiterava gli insulti e il tentativo di aggressione verso il calciatore avversario e dopo diversi minuti veniva costretto ad uscire dal rdg con la forza



INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 09/ 1/2025

GRANARA ALESSIO (BARGAGLI SAN SIRO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SANDRI ANDREA (IMPERIESE CALCIO)



ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BAZZIGALUPI ALEXSANDRO (MULTEDO 1930)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MOLINARO GIANLUCA (QUILIANO&VALLEGGIA)



AMMONIZIONE (VI INFR)

FERRARO DAVIDE (SPOTORNESE CALCIO)



AMMONIZIONE (I INFR)

BOLLENTINI ROBERTO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

SCARPINO PIETRO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

Rivolgeva al ddg un'espressione blasfema ed un'altra gravemente irriguardosa



SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CEPPI GIANLUCA (IMPERIESE CALCIO)

In occasione dell'espulsione del proprio allenatore e di quanto vi faceva seguito con tutti i calciatori in campo ed in panchina che continuavano ad urlare e a protestare, anzichÈ intervenire in qualit‡ di capitano per riportare la calma, intimava al ddg di fischiare immediatamente la fine della partita, minacciandolo che, altrimenti, lui e suoi compagni avrebbero smesso di giocare e abbandonato il terreno di gioco anticipatamente (sanzione aggravata in quanto capitano)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

OLMI NICHOLAS (BORGIO VEREZZI)

LORENZINI EDOARDO (COLLI 2024)

MOSCA ALESSANDRO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

GLORIA DANIELE (VADINO FOOTBALL CLUB)

Al termine della gara, inseguiva il ddg urlandogli delle offese, tra cui un'espressione ingiuriosa di stamp odiscriminatorio (sanzione aggravata per essersi i fatti svolti a fine gara e per il tenore dell'espressione usata)



SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

LAERA FABIO (GOLFO DIANESE 1923)

A fine gara, si avvicinava al ddg rivolgendogli espressioni gravemente irriguardose



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

COLAVITO SIMONE (ANDORA 1966)

CUCCARO MATTEO (APPARIZIONE FC)

SERRA LORENZO (CAMPOROSSO)

BORGHETTI MICHELE (CASTELNOVESE)

BIGNOLI PIETRO (DEGO CALCIO)

LAERA FABIO (GOLFO DIANESE 1923)

SATURNI ANDREA (LETIMBRO 1945)

PASTORINO ANDREA (ROSSIGLIONESE)

BIANCO ANTONIO (VADINO FOOTBALL CLUB)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CECCARELLI DAVIDE (COLLI 2024)

CEPPI GIANLUCA (IMPERIESE CALCIO)

GIOFFREDI MATTEO (PEGLI LIDO FBC)

OLIVIERI MATTEO (QUILIANO&VALLEGGIA)

GARZIA SIMONE (ROMITO MAGRA 1922)

TOSONOTTI JACOPO (ROSSIGLIONESE)

GRECO ALESSANDRO (SPERANZA 1912 F.C.)

CAROGLIO FEDERICO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

DONDERO MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)



AMMONIZIONE (VIII INFR)

PISCITELLI FILIPPO (MULTEDO 1930)

STEFANZL ROMAN JAVIER (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)



AMMONIZIONE (VII INFR)

CALVINI DAVIDE (GOLFO DIANESE 1923)



AMMONIZIONE (VI INFR)

BELLICCHI GIACOMO (MULTEDO 1930)



AMMONIZIONE (III INFR)

CALCAGNO MATTEO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

MONTALDO MATTEO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

DELFINO LUCA (ANDORA 1966)

POLLIO TIZIANO (ANDORA 1966)

BROCCOLI MATTEO (APPARIZIONE FC)

BRUZZONE MATTIA (BARGAGLI SAN SIRO)

FERULLI DIEGO (COLLI 2024)

SANTUCCIU SEBASTIAN (COLLI 2024)

GARRONE JACOPO (DEGO CALCIO)

REBELLA FAUSTO (DEGO CALCIO)

CUCUZZA GABRIELE (GOLFO DIANESE 1923)

PLEBANI MATTEO (IMPERIESE CALCIO)

TADDEI ALESSANDRO (IRON FOX AMEGLIESE)

LEOTTA MARCO (MALLARE)

SCHIEVENIN FABRIZIO (ONEGLIA CALCIO)

GRIFO KEVIN (OSPEDALETTI CALCIO)

BUFFO GIANLUCA (PEGLI LIDO FBC)

CAVALLI NICCOLO (PRIARUGGIA G.MORA)

GREMO LEONARDO (RIESE)

ARRACHE MOHAMED (ROSSIGLIONESE)

APICELLA NICOLO (SAVONA F.B.C. 1907)

SECCO ALESSANDRO (VADINO FOOTBALL CLUB)



AMMONIZIONE (II INFR)

CAVASSA GIANLUIGI (ANDORA 1966)

PITTALUGA ANDREA (BARGAGLI SAN SIRO)

LODOVICI NICOLO (CAMPOROSSO)

MANGINI LORENZO (CASARZA LIGURE)

MORINA ALBERT (CASTELNOVESE)

PETACCHI NICCOLO (CASTELNOVESE)

RUBERTO COSIMO (CASTELNOVESE)

PAGANINI EDOARDO (COLLI 2024)

GACCIOLI NICOLO (F.C.LAVAGNA 2.0)

BERTOLI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)

ANSALDI FEDERICO (IMPERIESE CALCIO)

LEONINI LUCA (IRON FOX AMEGLIESE)

TIENON MOHAMED (LETIMBRO 1945)

CROCE FABIO (MALLARE)

MARENCO ALESSIO (MALLARE)

COSENTINO TOMMASO (ONEGLIA CALCIO)

MEDA SAMUELE (ONEGLIA CALCIO)

ALEMANNO SIMONE (OSPEDALETTI CALCIO)

BALLARD LORENZO SERGIO (PEGLI LIDO FBC)

CAGNO CHRISTIAN (PEGLI LIDO FBC)

PANAIT ROBERTO STEFANO (PEGLI LIDO FBC)

BERGITTO EDOARDO (PRIARUGGIA G.MORA)

CESTELLI FRANCESCO (QUILIANO&VALLEGGIA)

D AMICO NICOLO (QUILIANO&VALLEGGIA)

LESKAJ SUEL (QUILIANO&VALLEGGIA)

SCIUTTO ALESSANDRO (ROSSIGLIONESE)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (SAVONA F.B.C. 1907)

GUAZZI FILIPPO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

CROCETTA RAFFAELE (SPERANZA 1912 F.C.)

MURATORE ALBERTO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

REBORA MARCO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

FILES FILIPPO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

MUSANTE FEDERICO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

FONTANA GIOVANNI (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (I INFR)

FARACI FRANCESCO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

PARODI FRANCESCO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

DE COL IVAN (ANDORA 1966)

MORO LUCA (ANDORA 1966)

BROSO FRANCESCO (APPARIZIONE FC)

PORCU DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)

LEGGIO SAMUELE (CAMPOROSSO)

ZAPELLI MICHELE (F.C.LAVAGNA 2.0)

MEDA RICCARDO (IMPERIESE CALCIO)

FLORESE FELICE (IRON FOX AMEGLIESE)

MOSTI MAICOL (IRON FOX AMEGLIESE)

PAPARCONE ALESSIO (MAROLACQUASANTA)

HASANAJ INDIOS (ONEGLIA CALCIO)

FORTIN SEBASTIANO (OSPEDALETTI CALCIO)

NANNI FEDERICO (PEGLI LIDO FBC)

SBOLGI TOMMASO (POLIS. PIEVE LIGURE)

CLAUDETT ROCHA DARLYN (PRIARUGGIA G.MORA)

PONTE FILIPPO (PRIARUGGIA G.MORA)

VIACAVA SAMUELE (PRIARUGGIA G.MORA)

BARISONE GATTO MANUEL (RIESE)

ALPINOLI DAVIDE (ROMITO MAGRA 1922)

DONATO ALESSANDRO (ROSSIGLIONESE)

REALINI LUCA (SPOTORNESE CALCIO)

VICENTINI ALBERTO (SPOTORNESE CALCIO)

DE GIORGI NICOLO (VADINO FOOTBALL CLUB)

LO VECCHIO ANDREA (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

CAMPAGNANI ALESSIO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)