Calciomercato. UFFICIALE. L'Alcione cede in prestito Christian Foglio al Vado

L'operazione, come anticipato, era stata pianificata già la scorsa settimana, ma ieri sera ha assunto i crismi dell'ufficialità: Christian Foglio è un nuovo giocatore del Vado.

L'Alcione, team che milita in Serie C (dopo la vittoria nella passata stagione del girone A di Serie D) ha ceduto in prestito il giocatore ai rossoblu.

La nota ufficiale:

Alcione Milano 1952 comunica la cessione a titolo temporaneo di Christian Foglio al Vado F.C. 1913 fino a giugno 2025.

Centrocampista classe 2004 proveniente dal settore giovanile del Milan, Foglio ha passato gli ultimi 18 mesi in maglia Orange, affermandosi come uno dei protagonisti della stagione della storica promozione in Serie C, collezionando 34 presenze e segnando anche 4 gol.

Tutto il club Orange augura a Christian le migliori soddisfazioni personali per il prosieguo della Stagione Sportiva.