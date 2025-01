Calcio, Prima Categoria. Il girone B battezza il ritorno in campo, ben cinque le gare in anticipo

Con ben cinque partite tra fascia pomeridiana e posticipo serale, la Prima Categoria B darà il via al ritorno in campo per il movimento dilettantistico ligure.

Alle 15:00 saranno due le formazioni savonesi chiamate ai rispettivi impegni: il Quiliano & Valleggia sul terreno della Rossiglionese e la Vadese, al Chittolina, pronta ad ospitare la Bolzanetese.

L’obiettivo per i team di Molinaro e Oliva non può che essere uno: muovere la classifica per migliorare una graduatoria sotto le aspettative.

Nel medesimo orario spazio anche a Multedo - Pegli Lido e Old Boys Rensen - Vecchiaudace Campomorone.

Il posticipo vedrà infine la capolista Olimpic contrapporsi al Ruffinengo alla Spotornese. Per i ragazzi di Ferraro l’impegno sulla carta si profila improbo, ma nemmeno i biancazzurri possono ritardare il passo in ottica salvezza.