Calcio. Prima Categoria: la Vadese inaugura il nuovo anno con la Bolzanetese, il racconto in diretta dal "Chittolina" (LIVE)

VADESE - BOLZANETESE 0-2 (10' Comparini, 20' Bei)

32' non è facile per gli azzurrogranata trovare i varchi giusti per arrivare con pericolosità dalle parti di Balbi, Bolzanetese con intensità e qualità in questa prima mezz'ora

23' altre proteste casalinghe per una strattonata in area ai danni di Tavarone se non andiamo errati, anche in questo caso Savino lascia correre

22' tiro cross di Fiori che assume una traiettoria velenosa alzata in angolo da Balbi

20' BEI, RADDOPPIANO I GENOVESI! Cross di Rossi che pesca in area il numero undici, Cerone non impeccabile in uscita viene infilato al volo dall'attaccante genovese, 2-0 al "Chittolina" e strada subito in salita per i padroni di casa

18' Ouattara si libera a sinistra e crossa in mezzo dove fa buona guardia Vacca, angolo per la Bolzanetese

15' prova a reagire la squadra di Oliva dopo il gol subito, genovesi pericolosi in contropiede e pronti a pungere di rimessa

10' COMPARINI! BOLZANETESE IN VANTAGGIO! Ripartenza degli arancioneri con l'appoggio di Rossi (in sospetto offside secondo i giocatori di casa) per il proprio compagno che di destro trafigge Cerone in uscita

9' conclusione troppo debole che colpisce la barriera, sfuma una buona chance per gli azzurrogranata

8' ammonito Montarsolo e punizione dal limite a favore dei padroni di casa, mattonella molto interessante per il destro di Fabbretti

7' protesta la Vadese per un contatto al limite del lato corto, Tavarone stretto nella morsa tra due difensori genovesi, per Savino è tutto regolare

1' Bolzanetese subito in avanti con il traversone basso di Comparini che non viene raggiunto da Rossi, sfera sul fondo

Sistemato un buco nella rete della porta lato Savona, ora si può partire!

PRIMO TEMPO

Formazioni

VADESE: Cerone, Samba, Dalipi, Vacca, Fiori, Fabbretti, Albanese, Uruci, Tavarone, Carvisiglia, Tona

A disposizione : Cavalleri, D'Anna, Raffa, Testi, Sabally, Mandaliti, Lanzarotti

Allenatore : Oliva

BOLZANETESE: Balbi, Torrisi, Mazzolini, Comparini, Pesce, Cosentino, Ouattara, Montarsolo, Rossi, Manca, Bei

A disposizione : Crovato, Zamana, Papiri, Russo, Rotunno

Allenatore : Monaco

Arbitro: Savino di Genova