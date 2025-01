Calcio. Prima Categoria A. Dal primo pomeriggio alla tarda serata: l'anno nuovo inizia alla grande

La Baia Alassio ha lanciato un bel segnale ieri sera contro la San Filippo, oggi toccherà alle big ponentine rispondere alle vespe.

Il Camporosso dovrà vedersela contro il Cengio, una delle belle sorprese più belle del girone di andata, mentre alle 20:30 ci sarà lo scontro diretto tra Golfodianese e Ospedaletti.

Termometro non lontano dallo zero in Valbormida, dove si disputerà il derby tra Mallare e Altarese oltre a Dego - Borgio Verezzi.

Clima da stracittadina pura in Imperiese - Oneglia, mentre saranno molti i temi incrociati all’Oliva per Borghetto e Andora, oltre ovviamente all’importanza dei punti in palio per le formazioni dell'ex Rattalino e Ghigliazza.