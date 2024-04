Len Euro Cup. Figlioli spinge la RN Savona all'impresa berlinese: "Spandau aggressivo, ma siamo solo a metà qualificazione" (VIDEO)

L'approccio alla partita è stato determinante ai fini del risultati dei quarti di andata di Len Euro Cup.

Lo Spandau Berlino ha ina parte sorpreso la Rari Nantes Savona, in difficoltà soprattutto a livello di distanze contro i tedeschi: l'acqua a disposizione per le controfughe non è mancata, ma con i giusti accorgimenti a livello tattico da parte di mister Angelini, i biancorossi hanno macinato gioco, pur sprecando tantissimo in zona gol.

Tutti fattori che un campione esperto come Pietro Figlioli riesce ad analizzare con lucidità nel post partita.