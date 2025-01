Due parate determinanti, più una gestione dei momenti cruciali attenta, hanno permesso a Fabio Maria Rossi di lasciare l'Oliva di Borghetto con un bel sette in pagella.

In una gara non semplice, con tanti palloni sporchi arrivati in area di rigore, l'estremo andorese ha garantito sicurezza e personalità a tutto il reparto arretrato di mister Ghigliazza.

Nel post partita il numero uno ha ribadito l'ambizione di progredire verso la zona playoff, dopo qualche punto di troppo perso per strada.