Borghetto S. Spirito, Floricoltura Vivai Michelini: piante da frutto e mimosa raccontano la storia di un territorio

"Si può dimostrare amore anche nei confronti del pianeta e del palato, piantando un albero… un albero da frutto, per esempio!" Lo affermano Davide e Viviana Michelini, titolari della Floricoltura Vivai Michelini di Borghetto Santo Spirito. L’inverno è il momento ideale per acquistare e mettere a dimora alberi da frutto, e nei loro vivai è possibile trovare una scelta straordinaria, grazie di oltre un secolo di esperienza.

Dai Vivai Michelini si possono ammirare e acquistare alberi di pesche, nettarine, susine, prugne, albicocche, ciliegie, mele e pere estive, oltre a frutti particolari e antichi come il sorbo, il giuggiolo, il melograno e il nespolo. Non mancano i piccoli frutti, come lamponi, ribes, uva spina e mirtilli, anche nelle varianti rosa e rosse, e i frutti rampicanti, come kiwi (verdi, gialli, rossi, senza pelo), uva da tavola e fragola.

"La nostra famiglia coltiva frutteti dai primi del '900 – spiega Davide -. Quando 39 anni fa siamo diventati floricoltori, abbiamo continuato a essere vivaisti di piante da frutto: fa parte della nostra storia e della nostra filosofia".

Davide racconta la genesi delle famose pesche “Michelini”, probabilmente le più profumate e buone al mondo tra quelle a pasta bianca. “Oggi sono coltivate in molte zone d’Italia e d’Europa, ma sono state ibridate negli anni ’30 a Borghetto da mio bisnonno Antonio, ‘U Bacan’, e mio nonno Pietro, ‘Pedrin’. I miei antenati diedero i natali anche ad altre varietà di pesche, quali la “Aurora”, oggi quasi estinta, e a Borghetto nacque anche la Dessié, oggi a rischio estinzione. Ovviamente noi ci siamo impegnati a dare continuità a queste preziose varietà, producendole e commercializzandole con successo”.

Oltre alle varietà ibridate in terra Michelini, nel vivaio si possono trovare anche alberi di un’altra varietà di pesche che, tra quelle a pasta gialla, è la più dolce in Liguria: la “Dantin”, nata a Borghetto nei terreni di Dante Reale. Per continuare con le pesche, sono presenti anche le “Impero” di Lusignano, a pasta bianca, e la “Cervetto” della Val Maremola, a pasta bianca. Michelini, Dantin, Impero e Cervetto sono le “Quattro star liguri”tra le varietà di Pesche.

Nei Vivai Michelini è possibile acquistare anche alberi di albicocche di Valleggia, la varietà più buona al mondo, presidio Slow Food, susine e prugne, tra le altre, “Ramassin”, “Arselline” e “Baxaricatta”, mela “Carla” del Finale, pere estive, tra cui la “Bella di giugno”, “Coscia”, “Morettini”, “Williams” e varietà antiche da cuocere, oltre a tantissime varietà esistenti di fichi.

Fino ai primi di marzo, le piante da frutto si possono acquistare a radice nuda (con prezzi a partire da meno di 10 euro), oppure in vaso, pronte a fruttificare già dal primo anno.

"Ogni varietà locale racconta una storia, una tradizione – proseguono Davide e Viviana -. In passato, la Val Varatella era famosa per la bellezza dei suoi peschi in fiore, una testimonianza di una gloria agricola che i Michelini vogliono preservare”.

Non solo alberi da frutto. "In questo inverno caldo, le mimose stanno già fiorendo a gennaio. Potremmo interpretarlo come un richiamo al rispetto che si deve alle donne tutto l’anno, non solo l’8 marzo o il 25 novembre - sottolineano -. Abbiamo mimose per tutte le tasche, dai piccoli a cespuglio a grandi alberi. È un simbolo accessibile a tutti, come i nostri frutti, che raccontano il legame con il territorio".

"Il nostro obiettivo è promuovere un giardino utile e bello, che porti salute, gusto e storia e, perché no, anche messaggi, nelle case delle persone", concludono.

La Floricoltura Vivai Michelini si conferma così un punto di riferimento per chi cerca qualità, tradizione e rispetto per l’ambiente.

Floricoltura Vivai Michelini è a Borghetto Santo Spirito (Savona), in via per Toirano 4, a 500 metri dal casello autostradale. Telefono 0182940600 – www.michelinivivai.it