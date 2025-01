Outdoor, Loano non solo mare: il 9 gennaio l'escursione a Pietra Ligure guidata da Gianni Cenere

Nuovo appuntamento con “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Cai con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Il prossimo 9 gennaio è in programma un'escursione a Pietra Ligure. La visita sarà guidata da uno storico esperto della città, Gianni Cenere.

I partecipanti si troveranno alle 9 in piazza Valerga a Loano. Da qui si percorre l'Aurelia fino a Pietra Ligure: il ritrovo è presso il parcheggio dell'ex campo sportivo Geddo.

Dal parcheggio, superando due sottopassi, si raggiunge il lungomare, dove si possono ammirare numerosi monumenti, fra i quali l'ancora della nave di Orazio Nelson (che sconfisse Napoleone). Sempre con le spiegazioni di Gianni Cenere, i partecipanti visiteranno poi il centro storico con le sue vie, le sue piazze e le sue chiese, fino ad arrivare al Castello della Pietra (da cui il nome Pietra Ligure), eretto nel medioevo su una rocca a difesa della città. Dopo il castello si lascia il centro cittadino e si sale verso il colle del Trabocchetto con un facile itinerario che alterna tratti scalinati a stradelli panoramici e poco frequentati. Nella salita si attraversa l'interessante e ricco giardino botanico e si raggiunge l'attrezzato ed accogliente Parco dell'Asinolla, con panoramica vista mare, che fra uliveti e slarghi prativi ospita simpatici gruppi di asinelli e cavalli. Nella struttura dell'Asinolla verrà consumato il pranzo preparati dai gestori del parco dopodiché si ritornerà alle auto.

Il menu prevede polenta al ragù o al gorgonzola, affettati misti e formaggi, focaccine, una bibita analcolica o alcolica al costo di 10 euro a testa (prenotazioni presso Flavia al numero 335.8484568).

La gita avrà una durata di un'ora e mezza e seguirà un itinerario ad anello, con difficoltà T ed un dislivello di 200 metri circa. I capigita sono: Beppe Peretti, Mino Bertone, Mario Chiappero, Flavia Robaldo.

Le escursioni sono gratuite e praticabili da quanti abbiano un discreto allenamento alle camminate in montagna. Per la partecipazione alla gita, i non soci Cai devono sottoscrivere l'assicurazione nominativa infortuni, da richiedere entro le 12 del giorno precedente lo svolgimento dell'attività stessa telefonando a Flavia Robaldo al numero 335.84.84.568 o, se assente, a Elena Ghiglione al numero 333.93.84.941 entro le 12 del giorno precedente la gita. Senza assicurazione non si potrà partecipare. I partecipanti dovranno avere calzature adatte ed un abbigliamento idoneo all'ambiente montano. I capigita non ammetteranno chi non ha i dovuti requisiti. Pranzo al sacco a carico di ogni partecipante. Per info sulle escursioni di “Loano non solo mare” è possibile contattare Beppe Peretti al numero 329.4288096.

L'obiettivo di “Loano non solo mare” è promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.