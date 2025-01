Calcio, Vadino. Il 2025 inizia con tre punti pesantissimi, la rete di Savona decisiva contro la Virtus Sanremo

Per due squadre appaiate al terz'ultimo posto l'esito dello scontro diretto non poteva che rappresentare una tappa davvero importante nel cammino verso la salvezza.

Nel posticipo della quattordicesima giornata ce l'ha fatta il Vadino a prevalare sulla Virtus Sanremo, nonostante le tante assenze che hanno costellato la squadra di mister Poggi.

E' bastato il gol di Savona, dopo pochi minuti dal via per conquistare i primi tre punti del 2025 per gli inguani arancioneri, capaci a distanza di quasi due mesi di terminare i 90 minuti di gioco con la porta imbattuta.

La classifica vede ora il Vadino a quota 13, a un solo punto dal Dego, mentre i matuziani restano ancorati a 10.