Giudice Sportivo, Serie D. Varese ad Albenga senza Daqoune e Mikhaylovskiy, cinque turni a Zoppi della Vogherese

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 5/ 1/2025



SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

ZOPPI LEONARDO (AVC VOGHERESE 1919)

Per avere colpito un avversario al volto con un pugno facendolo cadere a terra. Inoltre, lo bloccava a terra posizionandosi sopra al suo corpo e lo colpiva con altri due pugni al volto.



SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

ZUNINO MATTEO (BORGARO NOBIS 1965)

Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara.



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BALESINI NICCOLO (AVC VOGHERESE 1919)

MONZA EDOARDO (AVC VOGHERESE 1919)

DAQOUNE ZAKARIA (CITTA DI VARESE S.R.L.)

MIKHAYLOVSKIY VLADIMIR (CITTA DI VARESE S.R.L.)

TROIANO LUCA (LIGORNA 1922)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ALFANO DANIELE (ALBENGA UNIONE SPORTIVA)

GERBINO THOMAS (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

CIANCIO SIMONE (ASTI)

CORIONI NICOLO CLAUS (AVC VOGHERESE 1919)

GUIDA ALESSANDRO (CHIERI)

MACCIONI MATTEO (CITTA DI VARESE S.R.L.)

MASINI FEDERICO (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)

SCANNAPIECO PAOLO (LIGORNA 1922)

CAVALLOTTI NICCOLO MICHELE (OLTREPO FBC)

CESARI ALESSANDRO (SANREMESE CALCIO SSD A RL)

MONTESANO ANDREA (VADO 1913 A.S.D.)