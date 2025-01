Calcio, il Torneo delle Regioni 2025 sarà in Sicilia. Scenario da sogno per la finale nella cornice del "Valerio Bacigalupo" di Taormina

È stata ufficialmente presentata ieri a Palermo la 61ª edizione del Torneo delle Regioni, una delle più importanti competizioni calcistiche dilettantistiche nazionali. L'evento coinvolgerà come sempre le venti regioni italiane, ciascuna rappresentata da quattro squadre: Under 15, Under 17, Under 19 oltre avviamente al torneo dedicato al calcio femminile.

L’appuntamento è fissato dall’11 al 18 aprile, con oltre duemila giovani atleti pronti a sfidarsi in un clima di sana competitività.

Le partite della fase a gironi si disputeranno nelle diverse province siciliane, con cinque gironi composti ciascuno da quattro squadre.

– Girone A: Palermo/Trapani

– Girone B: Agrigento/Caltanissetta/Enna

– Girone C: Ragusa/Siracusa

– Girone D: Catania

– Girone E: Messina/Taormina

Le vincitrici dei gironi e le tre migliori seconde accederanno alla fase successiva. Dai quarti di finale in poi, le sfide si terranno tra Giardini Naxos e Taormina, dove lo stadio “Valerio Bacigalupo” ospiterà la finalissima.