Operazione in ingresso per il Celle Varazze, destinata ad arricchire il proprio parco under.

Oggi pomeriggio è arrivata l'ufficialità per Diego Sgambelluri, centrocampista / esterno offensivo del Sestri Levante. Con la maglia corsara il giocatore, anche ex Entella, ha avuto modo di esordire durante la stagione in corso nel campionato di Serie C.