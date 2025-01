Giudice Sportivo, Prima Categoria. Tutte le sanzioni, il CR Liguria conferma il ritiro del Borgio Verezzi

Preso atto della comunicazione pervenuta da parte del Sig. Fabio Cordiale, Presidente e Legale Rappresentante della Società U.S. Borgio Verezzi, con la quale viene comunicato il ritiro della stessa dal Campionato di Prima Categoria, si dispone quanto segue:

• Trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Territoriale per i relativi provvedimenti;

• Annullamento d’ufficio della gara BORGIO VEREZZI – BAIA ALASSIO AUXILIUM, prevista il giorno 12.01.2025, alle ore 15.00, presso il campo sportivo “Comunale” di Borgio Verezzi (SV) e valida per la 15° giornata di andata del Campionato di Prima Categoria, Girone “A”.



GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 5/ 1/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 5/ 1/2025 BOLANESE – ATLETICO CASARZA LIGURE

Il G.S.

• Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe da cui risulta che la gara non si è potuta disputare per

l'impraticabilità del tdg,a causa della nebbia che impediva la regolare visibilità;

P.Q.M.

Dispone la ripetizione della stessa in data ed ora da destinarsi.

gara del 5/ 1/2025 DEGO CALCIO - BORGIO VEREZZI

Il G.S.

• Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;

• Atteso che, dal medesimo referto emerge che il calciatore CIANGHEROTTI Emanuele della Società BORGIO VEREZZI, nel corso della gara, Ë stato sanzionato con il provvedimento di ammonizione;

• Rilevato, all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni del provvedimento disciplinare suddetto, che il calciatore CIANGHEROTTI Emanuele non risulta essere stato tesserato;

• Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10, del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per 0-3per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte, salvo il miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria;

• Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS;

• Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 5 – 1 in favore della società DEGO CALCIO;



DISPONE

• Di omologare il risultato della gara;

• Di infliggere le seguenti sanzioni:

− Squalifica per 2 giornate al calciatore CIANGHEROTTI Emanuele, a decorrere dalla data del suo eventuale tesseramento;

− Inibizione fino al 23 gennaio 2025 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società BORGIO VEREZZI, Signor DELFINI Giuseppe;

− Ammenda di Euro 200,00 alla societ‡ BORGIO VEREZZI, a titolo di responsabilità oggettiva.

Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in questione.

GARE DEL 28/12/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

DE ROSA ALESSIO



AMMONIZIONE (I INFR)

PERDOMO KEVIN BRONNY (SORI)

(RABONA VIA DELLACCIAIO)

SIMONCINI FRANCESCO (SORI)



GARE DEL 4/ 1/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 30/ 1/2025

DE TRIZIO LEO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)



AMMONIZIONE (I INFR)

FAZIO VITTORIO (SPOTORNESE CALCIO)



ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 23/ 1/2025

MOLINARO GIANLUCA (QUILIANO&VALLEGGIA)



AMMONIZIONE (II INFR)

MONACO GIOVANNI (BOLZANETESE VIRTUS)

OLIVA MAURIZIO (VADESE CALCIO 2018)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MENSI LORENZO (APPARIZIONE FC)

Dopo che un avversario era rimasto a terra per un normale contrasto di gioco, gli si avvicinava correndo,

urlandogli di rialzarsi e nel contempo lo colpiva con un calcio di lieve entità, senza conseguenze; dopo la

notifica del provvedimento disciplinare, continuava ad urlare agli avversari di stare zitti e non simulare,

venendo poi allontanato dai propri compagni (sanzione aggravata per la potenziale pericolosità del colpo

inferto all'avversario).



SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MUSSO FILIPPO (RABONA VIA DELLACCIAIO

In reazione, raggiungeva di corsa un avversario e lo colpiva con le mani al petto facendolo cadere a terra

senza conseguenze lesive.



SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LA PIANA ANDREA (SPOTORNESE CALCIO)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

AICARDI NICOLO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

BACIGALUPO GIACOMO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

CIRILLO CARLO (SPOTORNESE CALCIO)

STEFANZL ROMAN JAVIER (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CANTONI LORENZO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

BONICA LUCA (APPARIZIONE FC)

PESCE FEDERICO (BOLZANETESE VIRTUS)

DORIA LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)

GIORGETTI ALAIN (QUILIANO&VALLEGGIA)

SORBARA MANUEL (ROSSIGLIONESE)

CONDORELLI NICOLO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

GRECO DAVIDE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

SAMBA KARIM (VADESE CALCIO 2018)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BROCCOLI MATTEO (APPARIZIONE FC)

NEGRONI PAOLO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

OBINO LUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

FANELLI ALBERTO (QUILIANO&VALLEGGIA)

PASSALACQUA PAOLO LUIGI (SORI)

BUFFO DANIEL (SPOTORNESE CALCIO)

CHESSA PIETRO (SPOTORNESE CALCIO)



AMMONIZIONE (VIII INFR)

MONTARSOLO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)



AMMONIZIONE (VII INFR)

PEREGO STEFANO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)



AMMONIZIONE (VI INFR)

FILENI FRANCESCO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

MONTICONE ANDREA (CASARZA LIGURE)

MASCARDI CESARE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)



AMMONIZIONE (III INFR)

HAMATI ARTUR (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

MANGINI LORENZO (CASARZA LIGURE)

LICITRA EDOARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

CAGNO CHRISTIAN (PEGLI LIDO FBC)

LAROSA PAOLO (PEGLI LIDO FBC)

PANAIT ROBERTO STEFANO (PEGLI LIDO FBC)

GRIPPO DAVIDE (QUILIANO&VALLEGGIA)

DE ROSA ALESSIO (RABONA VIA DELLACCIAIO)

CHILLE ANDREA (ROSSIGLIONESE)

LAGUNA EDOARDO (ROSSIGLIONESE)

RIVA DARIO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)



AMMONIZIONE (II INFR)

ZANARDI NICOLO (APPARIZIONE FC)

GIACOPELLO DAVIDE (CASARZA LIGURE)

GUAZZONI LUCA (CASARZA LIGURE)

MOLINELLI DAVIDE (CASARZA LIGURE)

PIMENTEL GIANMARCO (CASARZA LIGURE)

OGLIARI ALESSANDRO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

VIGOGNA PAOLO (OLIMPIC 1971)

DALESSIO FILIPPO (POLIS. PIEVE LIGURE)

MORCHIO ALESSANDRO (QUILIANO&VALLEGGIA)

DONATO ALESSANDRO (ROSSIGLIONESE)

CIZMJA DRITAN (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

BOERO GIOVANNI (SORI)

SIMONCINI FRANCESCO (SORI)

FILIPPI MATTEO (SPOTORNESE CALCIO)



AMMONIZIONE (I INFR)

LUCIANO MICHELE (APPARIZIONE FC)

MOLINARO ANDREA (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

VINCI SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

ARLANDINI TOMMASO (BARGAGLI SAN SIRO)

RE ANDREA (BORGORATTI)

NAZARENO LASTRA JEAN P. (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

CIMIERI ANURA (POLIS. PIEVE LIGURE)

BONDI GABRIEL (QUILIANO&VALLEGGIA)

COZZOLINO VINCENZO (QUILIANO&VALLEGGIA)

GERACI MATTEO (RABONA VIA DELLACCIAIO)

SAVONA SIMONE (RIESE)

SOGNO ALESSANDRO (RIESE)

PICCARDO LUCA (ROSSIGLIONESE)

SETTI DAVIDE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

TAZZER MARCO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

NADIR SALAH EDDINE (SAVIGNONE)

OUCIF SOFIANE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

BETTATI SIMONE (SORI)

DELFINO TOMMASO (SPOTORNESE CALCIO)

GARE DEL 5/ 1/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 BORGIO VEREZZI

Euro 125,00 MALLARE

Per aver consentito, a fine gara, l'indebito ingresso sul tdg ad un proprio tesserato non presente in distinta, il quale urlava espressioni gravemente irriguardose all'indirizzo del ddg.



Euro 50,00 MAROLACQUASANTA

Per la mancanza dei cartelloni numerici per le sostituzioni.



DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 6/ 2/2025

ORSI LUCA (MALLARE)

A fine gara, pur non presente in distinta, entrava indebitamente sul tdg, urlando espressioni gravemente

irriguardose all'indirizzo del ddg.



INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 23/ 1/2025

DELFINI GIUSEPPE (BORGIO VEREZZI)

V.D.G.



ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

BONATI PIERGIORGIO (ROMITO MAGRA 1922)



AMMONIZIONE (I INFR)

RAMETTA SEBASTIANO (COGORNESE)

MARSIGLIA MARCO (F.C.LAVAGNA 2.0)

GIORGINI GIANLUCA (IRON FOX AMEGLIESE)

ROSO DARIO (LETIMBRO 1945)

COLA EMANUELE (SAVONA F.B.C. 1907)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

REALE MATTIA (MALLARE)

A gioco fermo, a causa di un tocco della palla da parte del ddg, gli urlava un'espressione gravemente

irriguardosa, accompagnata da una blasfema.



SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BATTUELLO GIORGIO (BORGHETTO 1968)

A gioco fermo, si avvicina ad un avversario e gli stringeva le mani al collo, buttandolo a terra, senza

conseguenze lesive.



SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

RIVERA FEDERICO (LETIMBRO 1945)

PARMA NICCOLO (ROMITO MAGRA 1922)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ALKURTI BAJRAM (CASTELNOVESE)

JABRAOUI OSSAMA (CASTELNOVESE)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MUKAJ BREJDI (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

Al termine della gara protestava nei confronti del DDG.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

IBNAICHE SAID (BORGIO VEREZZI)

DESOGUS DIEGO (CADIMARE CALCIO)

AIELLO ANTONIO (CAMPESE F.B.C.)

CECCARELLI DAVIDE (COLLI 2024)

KADRIJA HEROLIND (MALLARE)

RUSSO GIANLUCA (OSPEDALETTI CALCIO)

ANGELI MANUEL (SANTERENZINA)

VALLARINO JACOPO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GALLO MATTEO (ALTARESE)

DELFINO LUCA (ANDORA 1966)

URSO ANDREA (CA DE RISSI SG)

CHIAPPORI DANIEL (CAMPESE F.B.C.)

ROTELLA TOMMASO (CAMPOROSSO)

TRAVELLA LUCA (CAMPOROSSO)

META ARVI (CENGIO)

MANFREDI IVAN (COGORNESE)

FAVALE FRANCESCO (GOLFO DIANESE 1923)

MUSTONE MANUEL (IRON FOX AMEGLIESE)

GROSSO GIULIO (MALLARE)

ALBERTI MATTEO (ONEGLIA CALCIO)

BONATI ALESSANDRO (ROMITO MAGRA 1922)

PARMA NICCOLO (ROMITO MAGRA 1922)



AMMONIZIONE (VI INFR)

BARONE DANIELE (BORGHETTO 1968)

ROLON PABLO SERGIO (BORGHETTO 1968)

POLANI MANUEL (BRUGNATO 1955)

TRAVERSARO LORENZO (F.C.LAVAGNA 2.0)

INTILI LEONARDO (LETIMBRO 1945)

ARCIDIACONO ALESSIO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)



AMMONIZIONE (III INFR)

MODESTI OMAR (ANDORA 1966)

CURTI SIMONE (BORGIO VEREZZI)

FERRARI LUCA (CA DE RISSI SG)

BELATTI FABIO (CADIMARE CALCIO)

MANFREDI NICOLA (CADIMARE CALCIO)

TALIERCIO LORENZO (CADIMARE CALCIO)

BINAJ AMARILDO (F.C.LAVAGNA 2.0)

BARDHI ALFONC (LETIMBRO 1945)

CROCE FABIO (MALLARE)

MARENCO ALESSIO (MALLARE)

ROSSI CRISTIAN (MAROLACQUASANTA)

MANITTO SIMONE (ONEGLIA CALCIO)

BAZZOLI LORENZO (OSPEDALETTI CALCIO)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (SAVONA F.B.C. 1907)



AMMONIZIONE (II INFR)

EBOLI ALESSIO MICHELE (ALTARESE)

MUSSO DAVIDE (CAMPESE F.B.C.)

PICCARDO DANIELE (CAMPESE F.B.C.)

LEGGIO SAMUELE (CAMPOROSSO)

FRANCESCHINI LORENZO (COLLI 2024)

LANTERI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)

VALLE PIETRO (LETIMBRO 1945)

ADAMI GIACOMO (MAROLACQUASANTA)

ODONE BARTOLOMEO (MAROLACQUASANTA)

BASSI SAMUELE (MASONE)

MELA FILIPPO (ONEGLIA CALCIO)

CIANCI ANDREA (OSPEDALETTI CALCIO)

FORTIN SEBASTIANO (OSPEDALETTI CALCIO)

BERTONATI ALBERTO (RICCO LE RONDINI)

LORENZINI SEBASTIANO (RICCO LE RONDINI)

ROSSI FILIPPO (RIOMAIOR 1965)

GARBINI PABLO ANDRES (SAVONA F.B.C. 1907)

CARTA SIMONE (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)



AMMONIZIONE (I INFR)

BRUZZONE FRANCESCO (ALTARESE)

MARSIO MANUEL (ALTARESE)

TOVANI SIMONE (CA DE RISSI SG)

IEMMA SEBASTIANO PIO (CASTELNOVESE)

MENOTTI FRANCESCO (COLLI 2024)

MRAHI SAMMIR (GOLFO DIANESE 1923)

BENASSI DANIEL (IRON FOX AMEGLIESE)

PAPACCHIOLI LUCA (MAROLACQUASANTA)

SARTORI MARCELLO (OSPEDALETTI CALCIO)

SCIACCALUGA GIOVANNI (RIOMAIOR 1965)

BARONE STEFANO (ROMITO MAGRA 1922)

VICINI GIACOMO (SANTERENZINA)

MANCIOLI LORENZO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)