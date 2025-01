Calcio. Mounir Jebbar torna in Liguria, l'attaccante ingauno passa alla Sanremese

E' un' opera di rinnovo dell'organico importante quella a cui sta procedendo la Sanremese, come del resto aveva già annunciato prima della sosta il presidente Alessandro Masu.

Stamattina la società matuziana ha infatti annunciato due operazioni in ingresso e una in uscita, tutte riguardanti il parco offensivo a disposizione di mister Scalise.

Rientra in Liguria Mounir Jebbar, il duttile attaccante classe 2004 cresciuto nelle fila dell'Albenga.

L'esperienza al Chieri si è chiusa ufficialmente ed è arrivato il momento di ripartire dall'estremo ponente ligure.

Per il ds Panuccio semaforo verde anche per un altro attaccante, Alessio Pinotti: cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Novara, Spal e Monza, in Serie D ha vestito le maglie di Caratese, Brindisi e Paternò.

Saluta invece Tomas Bolzicco, l'attaccante argentino a causa di motivazioni personali tornerà in madrepatria.