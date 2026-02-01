 / Calcio

Calcio | 01 febbraio 2026, 20:49

Calcio | Il Ceriale replica al Pontelungo: "Promuovere lo spirito sportivo è la nostra missione, Buonocore non intendeva nuocere a Garabello"

Calcio | Il Ceriale replica al Pontelungo: &quot;Promuovere lo spirito sportivo è la nostra missione, Buonocore non intendeva nuocere a Garabello&quot;

E' arrivata pochi istanti fa la replica dal Ceriale al Pontelungo, pronto a sottolineare l'intervento subito da Garabello a gioco fermo.

Ecco la nota della società del presidente Fresia:

"Preso atto del comunicato pubblicato dall’ASD Pontelungo, il Ceriale Progetto Calcio rivolge i più sinceri auguri di pronta guarigione a Thomas Garabello, il giocatore granata coinvolto nell’episodio.

Si è trattato senza dubbio di un fatto spiacevole, che non intendiamo negare. Tuttavia, riteniamo doveroso sottolineare come da parte di Alessandro Buonocore non vi fosse alcuna volontà di nuocere: il gesto è stato esclusivamente frutto della tensione agonistica del momento.

A conferma di ciò, sono prontamente arrivate le scuse pubbliche del ragazzo, cui il presente comunicato fa riferimento.

Il Ceriale Progetto Calcio promuove da sempre lo spirito sportivo e valori fondamentali, che rappresentano le colonne portanti della nostra missione.

Rinnoviamo ancora gli auguri di una pronta e completa guarigione a Thomas".

News collegate:
 Calcio | Pontelungo. Garabello in ospedale dopo il derby col Ceriale: "Le parole non sono sufficienti a descrivere la gravità dei fatti"  - 01-02-26 19:20

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium