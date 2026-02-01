Calcio | Il Ceriale replica al Pontelungo: "Promuovere lo spirito sportivo è la nostra missione, Buonocore non intendeva nuocere a Garabello"

E' arrivata pochi istanti fa la replica dal Ceriale al Pontelungo, pronto a sottolineare l'intervento subito da Garabello a gioco fermo.

Ecco la nota della società del presidente Fresia:

"Preso atto del comunicato pubblicato dall’ASD Pontelungo, il Ceriale Progetto Calcio rivolge i più sinceri auguri di pronta guarigione a Thomas Garabello, il giocatore granata coinvolto nell’episodio.

Si è trattato senza dubbio di un fatto spiacevole, che non intendiamo negare. Tuttavia, riteniamo doveroso sottolineare come da parte di Alessandro Buonocore non vi fosse alcuna volontà di nuocere: il gesto è stato esclusivamente frutto della tensione agonistica del momento.

A conferma di ciò, sono prontamente arrivate le scuse pubbliche del ragazzo, cui il presente comunicato fa riferimento.

Il Ceriale Progetto Calcio promuove da sempre lo spirito sportivo e valori fondamentali, che rappresentano le colonne portanti della nostra missione.

Rinnoviamo ancora gli auguri di una pronta e completa guarigione a Thomas".