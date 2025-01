Pallanuoto, Torneo delle Regioni. La Liguria chiude terza, trascinata dal savonese Fabio Testa

Anche l'edizione 2025 del Torneo delle Regioni di pallanuoto è andato in archivio. La Campania, guidata da Vincenzo Palmentieri, ha finalmente conquistato il titolo superando in finale il Lazio con un punteggio di 6-4. I campani hanno costruito una straordinaria rimonta da 1-3, interrompendo il dominio del Lazio, vincitore delle ultime tre edizioni sempre contro di loro. Protagonista assoluto della finale è stato Pietro Maria Iannicelli, figlio dell'ex giocatore di Serie A Marco, che ha messo a segno ben 4 gol decisivi.

Ma la Liguria non è stata da meno e ha brillato conquistando uno splendido terzo posto. I ragazzi di Guido Ferrecco hanno superato la Sicilia di Manlio Mentesana con il punteggio di 8-6, grazie a una prestazione straordinaria del savonese Fabio Testa, classe 2010, autentico trascinatore della squadra con 6 gol, di cui 3 su rigore. Il giovane talento della SC Quinto ha dimostrato freddezza e senso del gol, meritando applausi e riconoscimenti sul podio. A consegnare le medaglie ai liguri sono stati tre azzurri del Settebello: Francesco Condemi, Matteo Iocchi Gratta e Tommaso Gianazza, regalando ai ragazzi un momento indimenticabile.

Il torneo ha visto sfide intense, come la finale per il settimo posto, dove Federico Masetti dell'Emilia Romagna si è distinto segnando 5 gol nella vittoria per 10-6 contro l'Abruzzo.

Ad assistere agli incontri c'erano personalità di spicco del mondo della pallanuoto, tra cui l'ex Rari Nantes SavonaFederico Mistrangelo, tecnico federale della Nazionale under 16, e Riccardo Tempestini, coordinatore tecnico delle squadre nazionali giovanili. Presente anche Fabio Conti, dirigente federale ed ex cittì del Setterosa, vicecampione olimpico a Rio 2016.