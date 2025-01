Calcio, Serie D. Sabato di anticipi: il Vado nella tana del Novaromentin, la Cairese sfida la Sanremese

Definirlo un vero e proprio bivio sarebbe probabilmente esagerato, ma le prossime 72 ore per il Vado rischiano davvero di avere un peso specifico all’interno del campionato a dir poco rilevante.

Oggi pomeriggio la trasferta di Romentino, contro la terza forza del torneo distante appena due punti dai rossoblu, mentre mercoledì al Chittolina arriverà il Bra (oggi è in programma il derby col Fossano) per la madre di tutte le partite.

Il gap che separerà la formazione di Cottafava da quella di Nisticò alla vigilia dello scontro diretto nel turno infrasettimanale sarà fondamentale, motivo per cui nella gara delle 14:30 i rossoblu dovranno fare il possibile per ottenere l’intera posta in palio.

Da monitorare la situazione infortunati, seppur il rientro di Capra e Pisanu non sia imminente. Da valutare anche Monteverde, mentre Corsa e Abonckelet, pur non al meglio, dovrebbero essere del match.

Il programma odierno vede in campo anche la Cairese, impegnata al Brin contro la Sanremese, e l’Imperia, contro l’insidioso Oltrepo. Trasferta a Chieri infine per l’Asti.

Il programma