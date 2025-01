Calciomercato. Un nuovo portiere per la Letimbro, c'è Marco Paonessa per i gialloblu

Novità di mercato anche per la Letimbro in questo inizio di 2025.

La formazione gialloblu ha infatti una novità all'interno del proprio parco portieri.

Per il club savonese ecco Marco Paonessa, estremo difensore classe 2003. Paonessa è cresciuto nelle fila del settore giovanile del Legino, per poi indossare le maglie di Quiliano, Nolese e nel 2022 dell'Altarese.